Elimination Chamber: Qui viendra en aid à The Miz?

ATTENZIONE! Ce qui va suivre contient des spoiler maggiori sui risultati di Elimination Chamber.



Il Miz affronta Rey Mysterio lors du Kickoff, mais il a perdu la rencontre à l’aide d’un tombé rapide de son adversaire.

Après le match, The Miz a déclaré en intervista qu’il a été victime d’un Handicap Match et que le résultat était injuste. Il ajouté qu’il allait prendre contact avec un partenaire pour lui venir en aide. Une déclaration qui est toujours laissée sans nouvelle à l’heure actuelle.

Mais qui sera alla partenaire du Miz pour faire face à Rey et Dominik Mysterio? Selon le PWInsider et Fightful, la risposta è la star du web Logan Paul. In effetti, Logan Paul ferait son retour pour un match potentiel à WrestleMania 38 avec le Miz et lui contre les Mysterio.

Logan Paul comptabilise quelques apparitions à la WWE includendo lo Stunner di Kevin Owens au dernier WrestleMania 37. On peut s’imaginer que nous en saurons plus sur le partenaire du Miz lors de la prochaine edition de RAW le 21 février le 21 février

Foto di credito: WWE