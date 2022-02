Décès de Gaspard Ulliel: figlio dell’ex compagnia Gaëlle Pietri s’exprime pour la première fois depuis sa mort

Le 19 Janvier Dernier, l’attore di 37 anni e Gaspard Ulliel est décédé suite in un tragico incidente di sci alla stazione di La Rosière, in Francia. Un mois après le drame, son ex-compagne Gaëlle Pietri est sortie du silenzio et s’est exprimée pour la toute première fois depuis sa mort. Elle lui a rendu un hommage touchant sur les réseaux sociaux.

Le 19 gennaio 2022, Gaspard Ulliel perdait la vie dans un dramatique accident de ski dans la station La Rosière, in Francia. L’acteur et mannequin de 37 ans est entré en collision avec un autre skieur. Encore vivant mais inconscient au moment de l’impact, le jeune homme avait été transporté par hélicoptère au CHU de Grenoble. L’était finalement décédé dans la foulée.

Cette triste nouvelle avait sidéré tout le monde : ses fans, mais aussi le monde du cinéma et bien au-delà. Un millier de personnes – familles et invités – étaient d’ailleurs présentes lors des obsèques de l’acteurle jeudi 27 janvier dernier.

Un mois après ce drame, son ex compagne Gaëlle Pietri est sortie du silenzio. Il manichino corse s’est exprimée pour la toute première fois depuis sa mort et lui a rendu un hommage touchant sur les réseaux sociaux. C’est sur Instagram qu’elle a publié un texte lui étant adressé. “GASPARD”at-elle écrit pour iniziator, accompagnant son prénom de cœurs bleus. “MERCI d’avoir rispettoé notre silenzio et ces valeurs qui l’ont toujours caractérisé : La discrétion et l’humilité. Gaspard était plongeur, sensible aux question climatiques et soucieux de la protection de la biodiversité silousité-marine, élans suscités par sa disparition ailent pour la défense de ces cause qui lui tenaient à cœur”a poursuivi Gaëlle Pietri, précisant qu’afin d’hononorer sa mémoire, elle a décidé de contribuer à une association consacrée à la défense de l’océan.

Une pubblicazione qui, en l’espace que quelques minutes, a récolté un grand nombre de piace et de commentari.