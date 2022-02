l’ex-membre d’un célèbre boys band a tenté sa chance en France (videos)

Si chez nous, les audizioni à l’aveugle dans « La voce » sont terminées, dans la version française, elles viennent à peine de démarrer. Ce samedi 19 février, TF1 propone donc une nouvelle salve de talents à Fiorente Bagny, Vianney, Marc Lavoine et Amel Bent. L’un d’entre eux n’est pas passé inaperçu puisqu’il s’agit d’un ex-membre d’un boys band anglais qui a connu un beau succès dans les années 90′.

Tom Lowe indiquait dans son ritratto avoir baigné dans la musique depuis son enfance. S’il a d’abord été enfant de chœur avec ses frères et sa sœur, il s’est ensuite tourné vers le Rock. À 18 ans, il monte son groupe les «Nord e Sud» avec ses trois amis. Ils connaîtront le succès en 1997 grâce au title « I’m a Man Not a Boy » qui se hissera dans les Tops britanniques assez rapidement.

Hier soir, sur TF1, c’est avec une reprise de « Non lasciare che il sole tramonti su di me » di Elton John que Tom a tenté de faire se retourner les coachs. On vous laisse apprécier sa performance et découvrir si le chanteur poursuivra son aventure française.