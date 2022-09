Elezioni legislative in Italia: un voto ignorato dalla comunità italiana in Belgio

Tra grandi aspettative e mobilitazione pubblica, i cittadini italiani all’estero hanno avuto tempo fino al 22 settembre per eleggere i futuri rappresentanti e senatori.

Di Mahe Lussier (ceppo).

Pubblicato il 23/09/2022 alle 15:35 Tempo di lettura: 5 minuti



JVotato azione Perché solo loro hanno un’idea di quello che stanno facendo. Mentre la loro campagna era caotica in Italia, non era qui. Studentessa di 23 anni, Elisabetta si è trasferita a Bruxelles l’anno scorso, dove sta studiando relazioni internazionali per un master all’ULB. È in un caffè del centro controllato Una giovane donna corposa testimonia la debole mobilitazione della comunità italiana belga per le elezioni legislative. “In Belgio, mi sembra che la campagna sia stata molto tranquilla e lenta”, ammette Marco Martinello (Università di Liegi), direttore della ricerca presso il FNRS (Fondo nazionale per la ricerca scientifica). Un “fatalismo politico” secondo l’esperto.



