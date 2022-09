Elezioni in Svezia: collo sinistro e collo con destra/estrema destra

Si consiglia cautela

Bisogna fare attenzione che le differenze siano piccole, nell’ordine di poche decine di migliaia di voti, per un elettore di 7,8 milioni di persone. “È uno scenario doloroso”, ha detto Mel Michael Esberg, 30 anni, attivista per la socialdemocrazia intervistato dall’AFP.

La destra tradizionale svedese, guidata dal candidato conservatore alla carica di primo ministro Ulf Christerson, non aveva mai considerato di governare fino a queste elezioni legislative con il sostegno diretto o indiretto dei socialdemocratici.

Il partito nazionalista e anti-immigrazione di Jimmy Akesson ha da tempo conquistato il primo posto nel nuovo blocco di destra.

La destra è sostenuta dall’estrema destra

Magdalena Andersson, la prima donna a capo del governo svedese, ha guidato il gruppo “rossoverde” a vincere un terzo di quattro anni di fila per la sinistra.

Secondo due sondaggi condotti da SVT e TV4, i socialdemocratici hanno mantenuto il primo posto dagli anni ’30, come previsto, con una vittoria nel voto (29,3 contro 29,7%). I conservatori ricadranno sui moderati e saranno solo la terza parte con il 16,0-18,8%.

La vittoria dell’estrema destra sostenuta dall’estrema destra significa una nuova era politica per la Svezia, che dovrebbe assumere la presidenza di turno dell’Unione Europea il 1° gennaio e portare a termine la sua storica candidatura alla NATO, sostenuta anche dai diritti.

argomenti molto specifici

Al contrario, la vittoria della sinistra e la sconfitta del blocco nazionalista neoconservatore metterebbero in discussione la decisione della destra di avvicinarsi ai socialdemocratici. L’immigrazione di massa e i gravi problemi allarmanti delle bande criminali hanno alimentato il partito negli ultimi anni.

Nella sede elettorale alla periferia di Stoccolma, gli attivisti dell’SD si sono rallegrati per l’annuncio delle prime stime, sventolando le loro bandiere con i colori del partito, e la speranza resta di vedere benefici per i diritti. Un totale di 349 seggi sono assegnati al parlamento svedese, in proporzione ai partiti che ottengono almeno il 4%.

Perché l’investimento avvenga, il presidente del Consiglio non deve avere 175 o più voti contrari, ma non deve necessariamente avere la maggioranza assoluta a suo favore.

La campagna è stata dominata da temi che potrebbero favorire l’opposizione di destra: criminalità e insediamento di bande assassine, prezzi elevati di carburante ed elettricità, problemi di integrazione …

Ma la forte popolarità di Anderson, la cui fiducia nelle valutazioni del suo rivale conservatore, Ulf Christerson, così come lo spauracchio dell’estrema destra, ha sostenuto a favore della sinistra.