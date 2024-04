Raid risvegliati per la stagione 4: focus su nuove monete e commercianti – World of Warcraft

Con la stagione 4 di Dragonflight, Blizzard introdurrà un sistema di gettoni simile a quello che abbiamo sperimentato con i misteriosi cartelli dei dinari in Shadowlands. L'antico lingotto di bronzo garantirà che i giocatori possano scegliere la ricompensa che preferiscono dai commercianti. Inoltre, una valuta speciale, la Pietra del Tempo Risvegliata, verrà rilasciata dai boss finali della Volta delle Incarnazioni, Aberrus e Amidrassil.

Vecchia lega di bronzo

Questo oggetto può essere ottenuto uccidendo i boss del raid, anche se al momento non è stato confermato nulla. Sembra inoltre che i lingotti possano essere ottenuti anche tramite Ricerca settimanale Da Valdraken. I lingotti non sono legati a una denominazione specifica.

Una volta ottenuto l'oggetto, puoi andare a Last Drink, una taverna situata a est di Valdrakken, nell'Enclave di Bronzo. Lì troverai quattro commercianti che vendono attrezzature per antichi lingotti di bronzo:

Isenormi (drago) : Attrezzatura vecchia fino a 1/12 – 493 giorni

: Attrezzatura vecchia fino a 1/12 – 493 giorni Isinomorfo (umanoide) : Equipaggiamento éveillé 1/12 – ilvl 493 d'Aberrus

: Equipaggiamento éveillé 1/12 – ilvl 493 d'Aberrus Izzy (drago) : Equipaggiamento del Risveglio 1/12 – Livello 493 della Cripta dell'Incarnazione

: Equipaggiamento del Risveglio 1/12 – Livello 493 della Cripta dell'Incarnazione Miriocina : Decine di oggetti decorativi, incl Un animale ambulante Tremblot senior.

L'attrezzatura per il risveglio costa 2 bar mentre l'attrezzatura Mirioszin Beauty costa 1 bar. Costo di installazione: 3 lingotti. Un commerciante dovrebbe anche vendere un indicatore del risveglio, un componente che consente di aumentare il livello di un oggetto Veralith l'Ammazzasogni Fino al 502 e poi ancora.

Tempo Stone si è svegliato

Il mercante Runaagos, che è ancora in Last Glass, ti consente di acquistare l'equipaggiamento risvegliato dalla Stagione 4 di Dragonflight. Per fare ciò, devi ottenere la Pietra del Tempo Risvegliata che cade sul boss finale di ogni raid, vale a dire Razsageth, Sarkareth e Fyrakka.

Fai attenzione, il raid deve essere risvegliato in modo che il boss possa rilasciare la Pietra del ritmo risvegliato. A seconda della modalità di difficoltà in cui sconfiggi il boss finale, potrai scambiare valuta con equipaggiamento specifico: