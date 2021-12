Giornata dell’incenso della terra e Ghiaccio lucente su Pokémon GO – Breakflip

Domenica 5 dicembre, il Giorno dell’Incenso ti consente di catturare Pokémon di terra e di ghiaccio, inclusi Pokémon Marcacrin e la scintillante figura di Marcacrin!

Il nuovo giorno dell’incenso introduce la stagione dell’eredità in Pokemon GO.

Il domenica 5 dicembre dalle 11 alle 17, Il Giorno dell’incenso: tipi di ghiaccio e terra Ti permetterà di attirare Pokemon che di solito sono difficili da ottenere. Inoltre, Pokemon Markacrine Per tutta la giornata grazie all’incenso!

Pianificazione di un evento

A seconda dell’ora, i Pokemon che sono attratti dall’incenso varieranno:

Dalle 11:00 alle 12:00 pokemon ghiaccio Dalle 12:00 alle 13:00 Pokémon Sole Dalle 13:00 alle 14:00 pokemon ghiaccio Dalle 14:00 alle 15:00 Pokémon Sole Dalle 15:00 alle 16:00 pokemon ghiaccio Dalle 16:00 alle 17:00 Pokémon Sole

I Pokemon di tipo ICE sono attratti dall’incenso

Durante le ore assegnate per il tipo GhiaccioPotresti incontrare i seguenti Pokemon:

raro:

Darroronde de Gallar

I Pokemon di tipo SOL sono attratti dall’incenso

Durante le ore assegnate per il tipo SolPotresti incontrare i seguenti Pokemon:

raro:

Imprelux

Attacco esclusivo Mamocheon

Se sviluppi Cochignon durante l’evento, otterrai un file Mamoushun Chi lo saantico attacco di forza.

Combattimenti tra allenatori: 45 di forza, con l’opportunità di aumentare l’attacco e la difesa dell’avversario

Arene e raid: 70 forza

Confezione regalo in negozio

Se non hai incenso, non preoccuparti da allora fondo corrente Sarà disponibile in negozio.

Così otterrai un file Incenso per 1 moneta da un dollaro.

Inoltre, saranno forniti studi esclusivi sul campo di questo evento.

