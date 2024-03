Eclissi attraverso le epoche e le civiltà

IL Eclissi solareEclissi solare Sono eventi visivamente impressionanti che abbagliano tanto quanto attraggono. Ogni anno appassionati da tutto il mondo si recano nei diversi emisferi per osservare e fotografare il passaggio della Luna davanti al Sole. Storicamente, le eclissi sono state documentate fin dai tempi antichi, anche se il fenomeno potrebbe essere presente sin dalla creazione del sistema Terra-Luna. Uno dei primi effetti Segnala l'osservazione dell'eclissi Risale al 1223 a.C., nella città di Ugarit nell'attuale Siria. Presso le civiltà antiche, le eclissi solari avevano un aspetto altamente simbolico. In un articolo pubblicato il 13 marzo Rivista Smithsonian Si tratta delle spiegazioni di queste società ormai estinte, che incontrano fenomeni cosmici rari e sorprendenti.

Quando una lunga ombra cade a terra

Prima che gli scienziati, dai tempi antichi a quelli moderni, razionalizzassero gli eventi astronomici, i primitivi e gli antichi cercarono di spiegare la scomparsa del Sole. Il mondo che cade in un'oscurità quasi improvvisa suscita spesso ansia, persino paura, in alcuni popoli. In America, numerosi resti e manufatti permettono di ricostruire le reazioni a questi eventi irregolari. Nel Chaco Canyon, nel Nuovo Messico, gli indigeni ebbero due eclissi in due anni, dal 1257 al 1259. Le due date sembrano aver influenzato le persone che vivevano lì a lasciare la zona, poiché lo consideravano di cattivo auspicio. Più in generale, nell’America centrale e meridionale, le società hanno reagito fortemente alle eclissi solari. Per gli Inca l'eclissi totale era vista con grande ansia ed era un presagio della morte del principe. Quindi furono istituiti rituali in cui gli individui facevano offerte consistenti in MetalliMetalli Prezioso, sia esso argento o oro. Non era raro che animali o anche esseri umani venissero sacrificati per compiacere gli dei…

La stessa storia è accaduta ai Maya, che registrarono fenomeni astronomici nei manoscritti. Pochi preziosi di questi documenti sono sopravvissuti nel corso dei secoli fino ai giorni nostri, ma le prove raccolte supportano l’idea che le fiorenti civiltà della Mesoamerica temessero le eclissi. L'oscurità del mondo con la luna era un segno di grande distruzione. Il Codice di Dresda descrive eventi apocalittici durante un'eclissi totale, che i Maya sembravano considerare come una sorta di “apocalisse”. Nei secoli precedenti, in Europa e in Asia, Scienziati di astronomiaScienziati di astronomia Stavamo davvero cercando di capire come funzionano le eclissi. In Cina e in Grecia in particolare, nei tempi antichi, MatematiciMatematici Gli scienziati sanno già come prevedere determinati fenomeni.

Comprendere i mostri cosmici

Intorno al 1200 a.C. gli scribi cinesi registrarono la scomparsa del sole nel continente asiatico. Gli astronomi della provincia di Anyang hanno notato che “ Ho divorato il sole Le osservazioni si ripetono nel corso dei secoli, con una nuova previsione nell'ottavoH Secolo aC dai Babilonesi. In Grecia alcuni matematici lavorarono per comprendere il funzionamento fisico dei fenomeni cosmici. La prima previsione di un'eclissi avvenne nel 585 a.C., in seguito ai calcoli di Talete. La validità di questa affermazione è controversa StoriciStorici La stessa vita dello studioso greco è avvolta nel mistero e nei dubbi…

Se le conoscenze scientifiche si affinano nel tempo, l’eclissi resta simbolo di buoni o cattivi presagi. Tra i cristiani, la luna ci nascondeva una stellauna stella Pochi giorni dopo la crocifissione. Per i musulmani medievali, l’eclissi si sarebbe verificata poco prima della nascita di Maometto. All'inizio del XVII secoloH secolo, tesi Giovanni KepleroGiovanni Keplero Offre nuove possibilità per comprendere il movimento delle stelle. Nel maggio 1715, l'astronomo inglese Edmund HalleyEdmund Halley Che calcola l'imminente verificarsi di un'eclissi totale. Dai tempi moderni ai nostri, la conoscenza delle eclissi e delle loro prestazioni ha continuato a migliorare.

Nell'immaginario collettivo le eclissi solari sono sempre associate ad eventi di carattere immaginario, attraverso film, videogiochivideogiochi O libri. Si tratta infatti di un'opportunità per gli astronomi dilettanti e professionisti di fotografare i dettagli della corona solare. A parte le controversie storiche associate a Talete, i ricercatori stanno ora calcolando le eclissi totali da anni fa fino ad oggi.