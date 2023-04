Come inviare un iMessage su Windows

Buone notizie per gli utenti iPhone che usano un computer! Microsoft ha annunciato oggi di aver iniziato a implementare il supporto per iPhone nell’app Phone Link per Windows 11.

In post sul blogLa società afferma che la funzione sarà disponibile per tutti gli utenti di Windows 11 in tutto il mondo entro metà maggio. Con l’app Collegamento telefonico per Windows 11 e l’app Collegamento a Windows per iOS, gli utenti iPhone possono effettuare e ricevere telefonate, inviare e ricevere messaggi di testo e visualizzare le notifiche direttamente sul proprio PC.

Come scaricare il collegamento del telefono?

Se sei un Insider* che sfrutta l’anteprima di Phone Link per iOS, ora potrai scegliere dalla home page di Phone Link tra il tuo iPhone e il tuo dispositivo Android.

Ecco i passaggi per sfruttare Phone Link:

Figlia von coupler : Accoppiare l’iPhone con il PC Windows è molto semplice. Inizia con il lampeggiamento di un codice QR visualizzato sullo schermo. Quindi eseguirai i passaggi di conferma che ci aiuteranno ad assicurarci che il telefono e il PC siano nel raggio d’azione. Conferma il codice di accesso : una volta completata l’associazione, ti verrà chiesto di concedere una serie di autorizzazioni che ci consentiranno di sincronizzare tutti i tuoi contenuti preferiti con Phone Link. Concedi le autorizzazioni corrette : consenti al tuo PC Windows di accedere al tuo iMessage.

* Attenzione: se viene visualizzato un messaggio “prossimamente”, non hai ancora usufruito di questa anteprima.

Come utilizzare iMessage su Phone Link?

Windows 11 supporta iMessage, ma ci sono diverse limitazioni. Questo perché l’app non supporta chat di gruppo, foto, video e cronologia chat al di fuori della sessione di chat corrente.

Tutti i messaggi appaiono come bolle grigie nell’app Phone Link, il che significa che gli iMessage sono quasi indistinguibili dai messaggi di testo su un PC. Inoltre, i messaggi vengono inviati al PC solo se l’iPhone è connesso tramite Bluetooth. Microsoft afferma che iPhone deve eseguire iOS 14 o versioni successive e questa funzione non è disponibile per iPad o Mac.

Soluzione maldestra

Nel complesso, questa è una soluzione alquanto inappropriata a causa della mancanza di un vero supporto iMessage da parte di Apple su Windows. Ma ha il vantaggio che esiste per gli utenti iPhone che hanno un PC. Microsoft ha testato il supporto iOS per l’app Phone Link in versione beta da febbraio.

L’app verrà rilasciata al pubblico durante il mese di maggio.

