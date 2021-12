Ecco quattro funzionalità di Snapdragon 8 Gen 1 per migliorare l’audio

Snapdragon 8 Gen 1 include una serie di nuove funzionalità che aiutano a migliorare l’elaborazione audio, che si tratti solo di ascolto, registrazione o persino streaming.

Ecco fatto, Qualcomm ha introdotto un nuovo SoC premium e Snapdragon 8 prima generazione, insieme a Snapdragon G3x Gen 1 e loro Nuovi chip ARM per PC Windows. Tra le tante aggiunte al nuovo chip mobile, Qualcomm ha introdotto tre interessanti funzionalità relative all’elaborazione audio durante il suo summit tecnologico.

LaptX Lossless

Snapdragon 8 Gen 1 si integra conaptX senza perdita di dati. cosa significa ? Ciò significa che se hai un file cuffia senza fili o qualche Cuffie senza fili Compatibile, sarai in grado di ascoltare flussi audio di qualità CD.

Quindi l’arrivo di questo codec al chip premium di Qualcomm è un elemento importante nella sua divulgazione.

Registrazione e trasmissione migliorate

Lo Snapdragon 8 Gen 1 include anche nuove funzionalità abilitate da Bluetooth Low Energy (LE). Due di loro hanno attirato la nostra attenzione.

Il primo consente al tuo smartphone di trasmettere contenuti audio in diretta intorno a te a cui è possibile accedere utilizzando una password. Non sembra molto, ma è facile immaginare quali musei o eventi si occupino di fornire contenuti audio da ascoltare attraverso telefono intelligente.

Un’altra bella aggiunta è l’acquisizione audio HDR. L’idea è che l’audio captato dal microfono dello smartphone venga decodificato meglio per conservare più dettagli e fornire così un suono più ricco. La dimensione del file non dovrebbe essere influenzata troppo, conta il 10% in più di spazio di archiviazione rispetto a un file audio classico.

Riduzione del rumore dell’intelligenza artificiale

Nell’era del lavoro a distanza, la riduzione attiva del rumore è diventata parte del nervo della guerra. La presentazione da parte del nuovo Snapdragon è molto convincente.

Si avvale di Hexagon DSP che analizza il segnale audio dal vivo per isolare il suono dal suono. Il vantaggio di passare attraverso l’IA è chiaro: il tempo di elaborazione è più breve e la pressione sonora è meno importante.

ridurre il tempo

Di solito il problema principale con l’audio Bluetooth è il tempo di risposta molto elevato, Soprattutto su Android. Ciò impedisce efficacemente di giocare a un videogioco o persino di utilizzare uno strumento virtuale o una tastiera principale con un auricolare Bluetooth sulle orecchie. Infatti, quando si preme il tasto della tastiera, si riceve il suono nelle orecchie solo dopo molto tempo, impedendo di suonare il ritmo giusto. Questo è il motivo per cui i musicisti preferiscono utilizzare le cuffie cablate.

Durante il vertice tecnico, abbiamo assistito a una demo molto truffaldina, che ci ha mostrato l’alimentazione della tastiera su uno smartphone con un processore Snapdragon 8 Gen 1 collegato agli altoparlanti Qualcomm. La latenza tra i due è stata notevolmente ridotta, nell’ordine dei 50 millisecondi. Siamo ancora vicini a 10 millisecondi di distanza per essere davvero a nostro agio, ma ci stiamo avvicinando.

Sfortunatamente, non potrai trarne vantaggio subito. Qualcomm, infatti, ci ha dimostrato che solo i dispositivi sono certificati secondo i propri standard di qualità Suono Snapdragon Hai questa bassa latenza. Il problema non è trovare un telefono compatibile, come chiunque abbia uno Snapdragon 888 o Snapdragon 8 Gen 1, ma un auricolare wireless o cuffie wireless. Fortunatamente, ilaptX a bassa latenza, che si basa su un ritardo di 40 millisecondi è più comune.

Per seguirci, ti invitiamo a Scarica la nostra app per Android e iOS. Potrai leggere i nostri articoli e file e guardare gli ultimi video su YouTube.