Svelati Dying Light 2:15 minuti di gioco sconcertante

Dopo mesi di ritardo, Luce morente tipo 2 Prossimamente sulle nostre tastiere e computer. Un gioco atteso dalla prima paternità che unisce sempre i giocatori grazie al suo concetto di miglioramento della formula isola della morte, il gioco precedente di Techland. Un mondo aperto abitato da zombi e incentrato sul parkour per uscire da situazioni pericolose, svilupparsi in una città post-apocalittica, combattere contro avversari, ecc. Al buio o nel cuore della notte, le creature diventano più aggressive. Oggi lo studio fa ai giocatori un bellissimo regalo Dopo il video promozionale in diretta : 15 minuti di gioco sconcertante svelati durante la trasmissione in diretta! Per scoprire le immagini di Dying Light 2, scorri qui sotto.

Questo è il video completo La nostra anteprima Concentrandosi sulla maggior parte di luce della morte 2 : Esperienza in modalità aperta. Come ben sanno i giocatori del primo gioco, il titolo Techland assume tutto il suo sapore con la collaborazione grazie a una ricca campagna. E questo sequel promette di andare avanti nei rami della sceneggiatura. Per il resto, il video rivela un gameplay che offre più azione per muoversi in città, schivare (cosa impossibile nel primo gioco), combo durante le battaglie, un numero crescente di zombi e la loro minaccia, e un focus sull’atmosfera post-apocalittica. . Insomma, che belle promesse.

luce della morte 2 Rilascio del 4 febbraio 2022 per PC, Xbox One, Xbox Series X, PS4 e PS5.