Dopo 25 anni, si dice che Goldeneye 007 sia sul punto di fare un ritorno trionfante

Rare Classic ha diritto al remake su Xbox One / Xbox Series e possibilmente anche su Switch.

Ricorda, alcuni mesi fa, una versione hackerata di un remake del gioco Goldeneye 007 che originariamente doveva essere rilasciato su Xbox 360 è stata ampiamente diffusa su Internet. Questa “nuova versione”, sviluppata da Microsoft, non ha potuto vedere la luce a causa di uno scontro tra i beneficiari. Molti i giocatori coinvolti in quel momento: Nintendo, che inizialmente ha pubblicato il gioco, Rare, ora di proprietà di Microsoft, che ha sviluppato il gioco, la società che detiene la licenza 007 e vari editori che sono riusciti a proporre varie altre modifiche del franchise su diverse generazioni di console.

Anche se nessuno ci credeva più, Goldeneye 007 ha potuto finalmente rivedere la luce del giorno sulle console di ultima generazione. I TrueAchievements individuano i successi di gioco su Xbox. Due sviluppatori di Rare si sono goffamente collegati al sito, facendo trapelare inavvertitamente l’elenco delle hit e confermando indirettamente l’esistenza di un prototipo su Xbox One/Series.

Secondo molti addetti ai lavori, il remake, che all’epoca era in fase di sviluppo per Xbox 360, avrebbe potuto essere rifatto nell’ombra per distinguersi sulla nuova generazione di console. La Xbox One e la serie Xbox saranno preoccupate, ma lo sarà anche lo Switch… Le voci accendono una partnership tra Microsoft e Nintendo. Le due società si sono incontrate molto negli ultimi anni. L’arrivo di Banjo-Kazooie – una proprietà di Microsoft – su Switch all’inizio del 2022 dovrebbe essere un primo passo in questa partnership. Il lancio del remake di Goldeneye 007 su console Nintendo e Microsoft potrebbe essere il prossimo passo… Molti addetti ai lavori stanno comunque innescando una stretta collaborazione tra le due società, che avrebbe permesso di aggirare i problemi legali. Inoltre, il remake non sarebbe apparso alla luce del giorno a causa di un’altra edizione rilasciata per Wii.

Ricorda, la licenza è ora nelle mani dell’editore danese IO Interactive, lo studio dietro la serie Hitman. Si dice anche che stia lavorando a un nuovo progetto con Microsoft. Le voci sull’acquisizione circolano da tempo anche sul web.

Se nulla è ancora garantito, un elenco trapelato di risultati Xbox indica che l’uscita del gioco è imminente. L’esatta natura del titolo deve ancora essere determinata: i giocatori di Switch dovranno accontentarsi dell’originale? I giocatori Xbox riceveranno la versione riprogettata di Xbox 360 o una nuova versione più ambiziosa? La risposta è tra poche settimane…