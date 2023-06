Ecco cosa ci aspetta nei supermercati belgi

Pasta, olio, pollame, pane, cereali o anche alimenti per animali… Questi prodotti dovrebbero vedere scendere i prezzi nei supermercati oltreconfine. Il ministro dell’Economia Bruno Le Maire ritiene che mentre i prezzi di alcune materie prime, tra cui grano e girasole, non siano più motivo per mantenere i prezzi attuali per i produttori. Da qui la promessa di un minor numero di travasi a partire da luglio… che potrà essere ulteriormente intensificato in ottobre, a seconda del raccolto estivo.







di video



Qualcosa che fa sognare i consumatori belgi, che vivono ancora un’inflazione record, del 15,51% in media secondo Statbel in un anno sui prodotti alimentari.