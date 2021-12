Bitcoin crolla improvvisamente, l’ondata di freddo travolge i mercati

Verso le 17:00.

Intorno alle 6:00 HB, è improvvisamente sceso a $ 42.296, senza alcuna spiegazione predeterminata.

Le criptovalute sono state scosse dalle condizioni di rischio più ampie associate (la variabile Omicron) e dalle aspettative di una politica più aggressiva (politica monetaria statunitense), ma stanno già iniziando a emergere venerdì, a seguito della flessione dei mercati azionari”, ha commentato Martha Reyes, che dirige la ricerca presso l’exchange di criptovalute Bequant.

I principali indici di Wall Street hanno chiuso in rosso venerdì, guidati dalla debolezza dei titoli tecnologici.

La signora Reyes ha affermato in una nota che il calo del bitcoin, abituato a movimenti violenti, non è del tutto sorprendente dato che la valuta si muove dalla fine di novembre in un intervallo di scambio limitato e alcuni investitori potrebbero voler eliminare alcuni posizioni.

Lo stesso sentimento è stato avvertito da Anto Paroian, del fondo di criptovalute ARK36.

Dopo aver raggiunto un record di $ 68.363 il 10 novembre, la valuta virtuale è scesa di nuovo e “non è riuscita più volte a superare la soglia di $ 60.000”, ha affermato in una nota in cui si ricordava che bitcoin ha registrato un calo regolare dal 20% al 30% prima di riprendersi. .