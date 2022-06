Ecco la nuova Mercedes GLC, la Mercedes più venduta del futuro

Con il modello attuale ancora allettante folle, i designer Mercedes non hanno corso rischi durante la progettazione del nuovo modello. Il GLC 2022 potrebbe effettivamente essere simile a un restyling, poiché le sue caratteristiche sono vicine al suo predecessore. Tuttavia, il SUV si allunga di 6 cm, principalmente sugli stabilizzatori anteriore e posteriore perché il passo aumenta di solo 1,5 cm. Un’estensione che beneficia della praticità, dei passeggeri posteriori e del bagagliaio, che ora ha un volume di 600 litri. Anche l’aerodinamica è stata migliorata a favore dei consumi.

Il cambiamento è più visibile a bordo, con il GLC che eredita un cruscotto in gran parte ispirato a quello Ultima classe C. Pertanto, lo schermo principale posizionato in posizione “verticale” occupa l’intera console centrale e un secondo schermo personalizzabile rivolto al guidatore è dedicato all’hardware. Mercedes è impegnata, la comunicazione è ovviamente al massimo livello e abbiamo il comando vocale “Hey Mercedes” per controllare molte delle funzioni.

Cambio automatico e ibrido plug-in

Sotto il cofano, i cambiamenti sono numerosi. Tutti i motori sono dotati di un sistema di ibridazione a vari livelli. I motori a benzina (204 e 258 CV) e diesel (197 CV) sono dotati di motori fotoibridi da 48 volt che erogano una spinta di 17 kW (23 CV) nei primi metri di accelerazione. Sono tutti collegati automaticamente a un cambio automatico. Quindi non c’è più un cambio manuale nel GLC.

L’offerta delle ibride plug-in si amplia, ora con 3 versioni: una benzina (313 o 381 CV) e persino una versione diesel da 335 CV. Il motore elettrico eroga 136 cavalli in tutte le condizioni e, grazie alla più generosa batteria da 31,2 kWh, può spostare il SUV da solo per oltre cento chilometri. Bel miglioramento rispetto al modello precedente.

Il lancio è previsto per questo autunno.