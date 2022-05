La bolletta del gas naturale del Belgio è diminuita di 500 euro

La bolletta media annua del gas naturale per i cittadini belgi è stata di 2769,23 euro ad aprile.

Nonostante l’aumento dei prezzi dell’energia, si tratta di un decremento di 500 euro rispetto a marzo, grazie in gran parte alla temporanea riduzione dell’imposta sul valore aggiunto ma anche per l’adeguamento del profilo dei consumi standard di gas naturale per il residenziale settore. Questo è stato rivisto dal 1 aprile, ha affermato Creg, l’autorità di regolamentazione federale dell’energia.







Questo basso consumo medio vuole essere più rappresentativo della realtà sul campo. A partire dal 1 aprile, Creg ha utilizzato un consumo medio annuo di gas per gli individui di 23.260 kWh. Ora sono 17.000 kWh all’anno. Così il costo energetico della bolletta del gas naturale scende da 4 euro a circa 2.284 euro.

Il prezzo medio commerciale del gas naturale, delle tasse, dell’IVA (salita al 6%) e dei costi di rete è passato da 3.277,53 euro di marzo a 2.769,23 euro di aprile.

Creg ha deciso di abbassare il profilo di consumo per i privati ​​dopo un’indagine tra gli operatori delle reti di distribuzione, i principali fornitori di energia e i consumatori.