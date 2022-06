Christophe non può più vendere i suoi certificati verdi perché non ha chiesto in tempo una revisione del fattore K: ‘perdita morta di 2.000 euro all’anno’

Christophe, residente a Vizy, in provincia di Liegi, deve affrontarlo “perdita morta” Diverse migliaia di euro oltre la scadenza per la vendita dei suoi certificati verdi.

Nel 2017 ha acquistato una casa dove sono stati installati pannelli fotovoltaici dal 2011.

“Poiché non ho inviato un’e-mail all’estensione delle vendite nel decimo anniversario dell’installazione, non posso più vendere certificati verdi validi fino al 2026. Nessuno mi ha avvertito, questa è un’anomalia”.Nel messaggio che ci ha inviato tramite il pulsante di avviso arancione, Christoph si rammarica.

Quando acquista la sua casa, acquista anche il contratto di vendita di certificati verdi originariamente previsto di 15 anni. “Era calcolato in base al prezzo della casa. Dovevo restituire tra i 1.500 e i 2.000 euro l’anno”lui spiega.

Una o due volte l’anno, il 49enne pensa di vendere il suo certificato verde, ma quest’anno deve affrontare una brutta sorpresa.

All’inizio di aprile ha ricevuto un’e-mail da Lampiris che lo informava che TotalEnergies aveva rilevato il fornitore di energia elettrica a Liegi e quindi aveva chiuso il suo sito produttivo. Chiama il sito per vendere certificati verdi e poi vede uno striscione rosso. Quest’ultimo lo avverte che dovrà compilare una domanda di estensione del fattore K alla data del suo decimo anniversario, senza la quale non potrà più vendere certificati verdi.

Ma qual è il fattore K?

Il diritto ai certificati verdi (CV) era limitato a 15 anni per tutte le unità di produzione di energia verde, e quindi per tutti gli impianti fotovoltaici dell’epoca (che in Vallonia beneficiavano di sovvenzioni CV, cosa che non accadeva per diversi anni). Tuttavia, dopo un periodo di assegnazione di 10 anni di CV, il numero di CV assegnati per il periodo rimanente è stato ridotto, applicando il fattore “k”. Il fattore “k” indica la percentuale di certificati verdi che sarà assegnata alle unità produttive dall’undicesimo all’anno quindici.

Per essere in accordo con il suo fattore K, “Dovevi chiamare il sito prima della data dell’anniversario. Tuttavia, durante l’ultimo trimestre, non avevo nulla da vendere, quindi non ho chiamato”spiega Christophe che si rammarica di non aver ricevuto alcuna mail avvertendolo che questi passaggi devono essere presi prima della scadenza.

“Un banner rosso che ti informava che il tuo sito di produzione era idoneo a richiedere una revisione del fattore ‘k’ è stato visualizzato nella home page del tuo account su greencertificates.wallonie.be e devi inserirlo entro e non oltre il 07/03/2022”Tuttavia, ha risposto al servizio pubblico della Vallonia, che ha chiamato in quel momento.

Messaggio sul sito 18 mesi prima della scadenza

A nostra volta, abbiamo contattato il servizio pubblico della Vallonia, che ci mostra che la persona è stata avvertita che questa domanda deve essere presentata per la revisione con 18 mesi di anticipo.

“Se l’allarmista è disponibile fino al 07/03/2022 per presentare la sua richiesta di revisione del fattore k, l’invito a presentare questa richiesta è stato visualizzato sul suo account dal 09/07/2020. Fino alla riparazione di greencertificates.wallonie.be sul sito web, le informazioni erano sotto forma di un banner rosso con un link Per informazioni sul modulo di domanda di revisione e fattore k da novembre 2021 e la riprogettazione del sito, le informazioni per la revisione di fattore k sono simili a questa” :



© Vallonia Servizi pubblici

Quindi le informazioni vengono visualizzate ogni volta che ti connetti al sito durante i 18 mesi precedenti la scadenza per l’invio del file. Secondo il servizio pubblico vallone, “I produttori hanno tutto il tempo per visualizzare le informazioni in quanto il sito viene utilizzato per crittografare i dati dell’indice trimestrale su cui vengono rilasciate le certificazioni verdi. I produttori hanno espresso espressamente il desiderio di non utilizzare il sito di certificazione verde .wallonie .be per eseguire le loro letture dell’indice e per effettuare queste letture su Per posta, hanno ricevuto informazioni sul fattore k e modulo di domanda per la revisione per posta”Ci informa anche il portavoce del servizio pubblico vallone, Nicolas Yerno.

Nel caso di Kristoff, il tempo è scaduto. Dal momento che non ha installato lui stesso questi pannelli fotovoltaici, prendere il file esistente al momento dell’acquisto di una casa e gestire la rivendita di questi certificati verdi non è necessariamente facile. Anche molti cittadini valloni si sono trovati “bloccati”, di fronte alla complessità delle procedure e della terminologia che circondano i pannelli fotovoltaici e la certificazione verde.

La revisione del fattore K è possibile in due casi

Anche se si era presentato in tempo per presentare la sua domanda per una revisione del fattore k, Christophe sfortunatamente non soddisfaceva le condizioni per il suo beneficio. Per sfruttare l’applicazione del fattore k della sua installazione, il consumatore deve soddisfare una delle seguenti condizioni, come descritto sul sito Web del servizio pubblico della Vallonia:

L’impianto fotovoltaico, dopo l’applicazione del nuovo fattore “k”, non raggiunge la redditività di riferimento prevalente al momento dell’installazione

Un’influenza esterna dirompente di accordi o contratti esistenti risultante dall’applicazione del nuovo fattore “k”, che colpisce il produttore in modo finanziario, sfavorevole e irreversibile. Si presume che tale effetto abbia un impatto finanziario sfavorevole ed irrevocabile per il Produttore in quanto la restituzione dell’operazione a terzi Certificati Verdi, per un periodo superiore a quello del fattore “k”, costituiva un corrispettivo obbligatorio, irrevocabile ed irrevocabile. Servizi forniti da questa terza parte in base a un contratto (ad esempio, contratti di investimento di terze parti, pagamento di terze parti, vantaggioso per tutti, ecc.)

Nel caso di Christoph, nessuna di queste condizioni era soddisfatta. Di fronte a questa carenza, tuttavia, Visétois rimase deluso: “Non riesco più ad avere i certificati verdi, quindi non vendo più energia, solo il contatore va a ritroso”lui spiega.

Le fare

Questo gli permette di risparmiare, ma a questo si aggiunge una tariffa “al consumo”, che spesso viene percepita come una tassa per gli utenti. Si tratta di una tariffa applicata all’utilizzo delle reti di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica. Con questa tariffa, i consumatori contribuiscono ai costi di rete quando consumano elettricità in un momento diverso da quello in cui risulta la loro installazione. Ciò consentirebbe di ridurre il costo per kWh per la maggior parte dei consumatori.

Per Kristoff, gli costa 150 euro all’anno per due anni e salirà a 300 euro l’anno prossimo. “Vinco ancora un po’ in bolletta energetica, ma è molto limitato. Per me è una perdita enorme di 2000 euro all’anno. Non c’è niente da fare, è unilaterale. Nel conto annuale, in il livello di potere d’acquisto un mese senza stipendio”Lui dice.