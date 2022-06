Perché dovresti parcheggiare l’auto in un luogo buio? | la tua guida

“Non parcheggiare l’auto in un luogo poco illuminato”: questo è uno dei tanti consigli che riceviamo quando iniziamo a guidare. Ma Quantitative Criminology, una rivista britannica, ha pubblicato i risultati di un nuovo studio britannico che dimostra esattamente il contrario. Gli automobilisti che parcheggiano le loro auto alla luce di un lampione hanno maggiori probabilità di essere vittime di furti con scasso e furti. Il team di ricerca ha analizzato i dati su diversi crimini in quattro diverse località della Gran Bretagna, quando l’illuminazione stradale in queste località è stata radicalmente cambiata. Lo studio è durato nove anni. Risultati? Il numero di furti di veicoli è diminuito del 44% quando i lampioni sono stati spenti tra mezzanotte e le 5 del mattino. Ma questo cambiamento ha portato a un aumento dei furti d’auto nelle strade vicine che sono state tenute illuminate tutta la notte.

I ladri vedono di meno

Perché il rischio di furto con scasso è maggiore in un luogo ben illuminato? I ladri che individuano un bersaglio daranno prima un’occhiata all’interno del veicolo per vedere se ci sono oggetti di interesse all’interno. Sarebbe più facile per loro sotto un lampione che nella completa oscurità. Inoltre, è difficile per i ladri al buio sapere se sono in grado di “operare” in tutta sicurezza. Stiamo parlando di un furto con scasso qui. Al buio, sarà difficile semplicemente sollevare la serratura o rimuovere parti dalla tua auto. I ladri vogliono assolutamente evitare le lampadine, poiché le fanno sembrare sospettose e possono essere viste da lontano. Lo studio ha concluso che i ladri preferiscono non lavorare al buio. Alcuni servizi di polizia offrono altri consigli e consigliano di parcheggiare l’auto in un luogo ben illuminato in modo che i passanti possano denunciare il furto. READ Elon Musk propone il titolo «100% de Twitter» e il sortir l'entreprise de la Bourse

E la tua assicurazione in caso di furto?

Tuttavia, la previsione del furto di auto rimane un compito complesso. Tutti i ladri sono diversi e la tua fortuna può sempre essere negativa. Per questo è importante essere ben assicurati contro il furto. Sono coperti il ​​furto del veicolo ei danni causati da tentato furto o furto con scasso l’assicurazione mini per tutti e altri l’assicurazione completa per tutti.

Tutte le assicurazioni te lo chiederanno in ogni caso: denunciare immediatamente il furto alla polizia e fare denuncia ufficiale. Se qualcosa viene rubato e compaiono tracce di furto con scasso, il caso è chiaro. Ma anche se non ci sono segni di un furto con scasso, la maggior parte delle compagnie assicurative se la prende con calma quando qualcosa viene rubato dalla tua auto. A patto di aver chiuso a chiave la macchina e di aver chiuso tutti i finestrini. In ogni caso, leggi attentamente i termini della tua polizza in modo da sapere esattamente quali sono i tuoi obblighi.

Non sai come leggere la stampa fine? Leggi qui esattamente cosa includere nei termini della tua polizza assicurativa.





