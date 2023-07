Ecco i vestiti che non dovresti mai indossare se viaggi

L’organizzazione di un viaggio aereo richiede anticipazione, dalla prenotazione dei biglietti all’imbarco. Quando prepariamo i bagagli per il viaggio, è importante scegliere abiti comodi e pratici per garantire un viaggio piacevole. Tuttavia, alcuni indumenti dovrebbero essere evitati durante il volo. Che sia per motivi di sicurezza, comfort o rispetto per gli altri passeggeri, è fondamentale sapere quali indumenti evitare durante il volo.

Cosa dovresti evitare in aeroporto

Prima di tutto, è meglio indossare un paio di comode scarpe basse quando si viaggia come le scarpe sportive. Perché? Perché la distanza tra i controlli di sicurezza e i gate di imbarco può essere notevole, per non parlare della possibilità di dover correre in caso di ritardo. Ma non è tutto: le scarpe con elementi metallici come fibbia, tacco o piccoli dettagli possono far scattare un allarme al passaggio sotto un metal detector, richiedendo di togliersi le scarpe. A parte le scarpe, alcuni oggetti potrebbero suonare durante i controlli di sicurezza come gioielli, orologi e cinture.

Si consiglia di preferire abiti larghi per evitare crampi e gonfiori e consentire così una buona circolazione sanguigna. Dì addio ai jeans troppo stretti in vita e alle calze che possono stringere le cosce, a meno che non si tratti di calze a compressione consigliate da un medico. Un altro consiglio: evita i vestiti difficili da togliere quando devi andare in bagno, come i cappotti. Questi ultimi sono spesso malsani e angusti.

Scegli la copertura

Prima di volare, è necessario tenere conto della temperatura a bordo. La combinazione di aria condizionata e bisogno di riposo può farti sentire freddo.

In un articolo sulla rivista Who What Wear, l’assistente di volo dell’American Airlines Andrea Fischbach ha raccomandato una tecnica ingegnosa per stare comodi durante il volo: la tecnologia dell’alluce valgo. Consiste nel fornire diversi strati di vestiti che puoi togliere o aggiungere in base alle tue esigenze. Una sciarpa o uno scialle è tra gli accessori indispensabili da avere. Coprirsi può anche aiutare in caso di emergenza. Ad esempio, se vengono dispiegati gli scivoli di evacuazione, gli indumenti di copertura facilitano lo sbarco e possono aiutare a prevenire lesioni.

Indumenti pericolosi a bordo

Alcuni indumenti non sono raccomandati a causa dei loro potenziali effetti in situazioni di emergenza. Questo è particolarmente vero per certe scarpe. Secondo le raccomandazioni, scarpe e sandali col tacco alto possono impedire la rapida evacuazione dell’aeromobile. Inoltre, le perline possono danneggiare le uscite di emergenza o ferire altri passeggeri se escono inaspettatamente. Pertanto, è meglio scegliere scarpe sportive invece di scarpe col tacco alto ed evitare pantofole e altre suole che non tengono saldamente i piedi.

