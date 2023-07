1,19 milioni di belgi hanno una seconda casa, e tu? | Economia

Ogni anno, il numero di più proprietari continua a crescere, sia per scopi di noleggio che per uso privato. 869.342 contribuenti possedevano più di un’abitazione in Belgio al 1° gennaio 2023, “solo” l’1,69% in più rispetto al 2022, e 1,19 milioni di belgi possedevano più di un’abitazione in Belgio o all’estero, conferma l’ultima ora.