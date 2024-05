Ecco i tre eventi in cui Rafael Nadal ha confermato la sua presenza

Dopo che Rafael Nadal è stato eliminato al primo turno del Roland Garros da Alexander Zverev, la domanda che tutti gli appassionati di tennis si pongono è quando rivedranno lo spagnolo in campo. Dopo la sconfitta contro i tedeschi, il Maiorca ha lasciato intendere che non sarebbe stato presente a Wimbledon (dal 1 al 14 luglio, ndr) per preparare nelle migliori condizioni i Giochi Olimpici che si terranno alla Porte d’Auteuil dove spera conquistare la terza medaglia dopo l’oro nel singolare (Pechino 2008) e nel doppio (Rio 2016). Ma l’uomo che ha vinto 14 titoli al Roland Garros non ha ancora confermato la sua partecipazione a un torneo sul campo prima del suo ritorno al Roland Garros.

Solo per la sua partecipazione in Arabia Saudita riceverà 1,4 milioni di euro e, se finirà il torneo imbattuto, gli verrà consegnato un assegno di 5,5 milioni di euro. In Spagna si spera anche che Rafael Nadal giochi con la Nazionale durante la fase a gironi della Coppa Davis a Valencia (10-15 settembre) e poi magari durante la fase finale a Malaga (19-24 novembre).