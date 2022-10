A che ora sono previsti EL1 ed EL2 per venerdì?

Venerdì 21 ottobre, i piloti di Formula 1 sono in pista per partecipare alla prima delle due sessioni di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti, round 19 del Campionato del Mondo di Formula 1 2022.

Se sei in Europa, questo fine settimana dovrai rimanere alzato fino a tardi per aggiornarti sui vari corsi di guida per il Gran Premio degli Stati Uniti, che si svolgeranno tutti in serata. Questo venerdì, il primo allenamento gratuito [EL1] È prevista per le 21:00 (ora di Parigi), mentre la seconda e ultima sessione di questa prima giornata [EL2] Inizierà alle 0:00 (ora di Parigi).

Sabato 22 ottobre, la terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti è in programma per le 21:00 (ora di Parigi), mentre nella notte si svolgerà l’importantissima sessione di qualifiche che determinerà la griglia di partenza. Da sabato a domenica e inizierà a mezzanotte (ora di Parigi).

Infine, domenica 23 ottobre, l’inizio del Gran Premio degli Stati Uniti 2022 sarà consegnato alle 21:00 (ora di Parigi). I piloti decolleranno in 56 giri. È chiaro che tutte le sessioni di guida saranno disponibili dal vivo e gratuitamente sul nostro sito per tutto il fine settimana.

Per seguire in diretta l’EL1 US Grand Prix, fare clic su questo link per vivere.

Orari del GP degli Stati Uniti