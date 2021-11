Ecco cosa nasconde davvero l’assenza di George Allen dallo spettacolo dell’anniversario…

Questi sono tre eventi serali che TF1 ha programmato per celebrare come si deve uno dei suoi spettacoli più popolari e seguiti! da 20 anni in poi Accademia delle stelle “, la serie ha messo i piatti piccoli nei piatti grandi organizzando un evento straordinario per rivedere i momenti salienti delle otto stagioni off-gassing. Durante la prima puntata, andata in onda il 30 ottobre, gli spettatori hanno potuto rivisitare le stagioni 1 e 5. In programma: trasmissione di sequenze indimenticabili, e la ripresa dei canti e degli spettacoli che sono diventati, ma soprattutto, presenza simbolica sul palco i nominati di quelle stagioni.Sabato sera tornerà la nostalgia, con il trasmissione della seconda puntata, che celebrerà in particolare la seconda stagione del telefono. Il più grande vincitore in questa versione, ovviamente That Nolwenn Leroy sarà lì, insieme a Houssein Camara, Emma Dumas, Anne-Laure Sibon, Rudy Carvalho e Fabian Mansell Personale gentile, ma mancano diversi candidati iconici, come Aurélie Konaté, Jérémy Chatelain o anche George Alan Jones.

Isopix

Tuttavia, l’assenza di quest’ultimo è meno sorprendente dell’assenza degli altri suoi compagni. Come ricorda Télé-Loisirs, il giovane paga senza dubbio la sua intervista a Today in France, nel febbraio 2020. Ora posso ammettere che era tutto falso! Ho pensato che fossimo io ed Emma Dumas ad andare in finale. Decidi anche prima dello spettacolo! È stato rivelato su base giornaliera prima che fosse determinato, Sono impazzito e i produttori hanno organizzato la mia eliminazione in semifinale, perché ho minacciato di buttare via tutto. Il mio problema era che ero più grande degli altri candidati e ne capivo il funzionamento interno Questo intervento ha poi suscitato molte polemiche, e ha portato a molte critiche, come quelle di Alexia Laroche-Joubert, o di Pascal Nègre, entrambi presenti sul set dell’anniversario di “Star’Ac”.

Lo scorso fine settimana, Hussain ha detto al Parisien che stava ancora cercando di convincere la produzione a invitare il suo ex fidanzato. ” Ho fatto incazzare la produzione per essere lì Aveva detto, prima di confermare di aver fallito. Si noti che, nonostante sia stato accusato di aver sputato nella zuppa, George Allen si è difeso con vigore. « È solo una parola “falsa” davvero imbarazzante. Ma dove tracciamo il confine tra “falso” e “sterzo”? Ognuno vede le cose come vuole. Trovo la parola “falso” molto violenta. Entrando nell’editing video in TV, tutti coloro che fanno TV sanno come funziona. È un po’ difficile screditare il sistema perché è necessario modificare per dare il ritmo a uno spettacolo, un programma o un documentario. Aveva corretto nelle pagine dei Télé-Loisirs. Il grintoso ha anche detto che se si dovesse rifare questo, riprenderebbe questa avventura grazie a lui che si è imbattuto nella “cosa più bella del mondo”, cioè incontrare sua moglie. ” Sono stato sotto il radar per 19 anni e sto bene così, inizia a dire George Allan, stupito dalle proporzioni di questo problema. (…) Sono stato il primo a dire che non so cantare! Non mi manca la fama o altro, nella mia vita sta andando tutto bene. Sto crescendo mia figlia, sono felice. Nel tempo, tutti sono stati in grado di acquisire una prospettiva sufficiente per avere un’idea di questo tipo di software. Ha finito.