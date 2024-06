Cultura delle notizie One Piece: buone notizie per le stagioni 2 e 3 della serie Netflix? Forse non dovrai aspettare molto tra i due, ma…

Nessuno si aspettava un successo del genere! Fin dalla sua uscita, la serie live-action di One Piece è riuscita a rassicurare i fan più accaniti del manga e ad attirare i curiosi, arrivando a diventare un valore comprovato nel catalogo della piattaforma SVOD. Oggi, la minima informazione sulla Stagione 2 riscalda le cose, al punto che quando un membro del cast menziona la Stagione 3, gli abbonati si emozionano… molto, molto rapidamente.

Gli abbonati Netflix hanno adorato la serie One Piece, ma il seguito è ancora lontano

Quest’anno gli abbonati Netflix potranno vedere che il colosso americano non è avaro di novità. Casualmente, il suo catalogo è ben fornito, permettendo agli spettatori di attendere pazientemente il ritorno di alcune delle loro serie preferite. A poco a poco ci avviciniamo alla prossima stagione Gioco dei calamari, misterioso E molti altri, come l’azione dal vivo un pezzo. Per settimane, questa serie ha preoccupato al massimo i fan dell’opera di Eiichiro Oda, e c’è una ragione: Netflix non aveva brillato davvero con questo tipo di formato fino all’uscita di questo adattamento.

Contro ogni aspettativa, alla fine è diventato uno dei più grandi successi sulla piattaforma. Qualche giorno fa abbiamo scoperto dei personaggi davvero sorprendenti, Per un totale di 500 milioni di ore di visualizzazione e 72 milioni di visualizzazioni totali. Certo, siamo ancora lontani dalle serie più apprezzate sulla piattaforma, ma il risultato è evidente. La prova è che Netflix non ha esitato a lungo nel preparare il progetto per le prossime stagioni. Mentre aspettiamo ancora le prime foto e la data di messa in onda della seconda stagione, uno degli attori della serie ha rilasciato una piccola notizia bomba… prima di chiarire i suoi commenti!

Le stagioni 2 e 3 sono state girate rispettivamente? Niente di ufficiale ancora, purtroppo!

Recentemente, i social media sono stati in fermento con le dichiarazioni dell’attore Prasad Mayweather. L’attore, che interpreta Patty nella prima stagione della serie Netflix, ha preso del tempo per rispondere ad un’intervista. Durante il quale Mayweather ha parlato del futuro del suo personaggio, e quindi del futuro dell’adattamento live-action. Una cosa tira l’altra, si suggerisce che siano le stagioni due e tre – Quest’ultima non è stata ancora ufficializzata dal colosso americano – Verranno fucilati uno per uno. L’ultima notizia è che le riprese per il nuovo ciclo di episodi della seconda stagione dovrebbero iniziare quest’estate.

Ciao a tutti, @mayweather dal vivo Fammi sapere che non ha confermato questa informazione. Stava solo speculando in quell’intervista. Naturalmente speriamo tutti nella S3, ma finora nulla è stato confermato! https://t.co/RvpUnpYG4Q -Darth (@_FireClaw_) 3 giugno 2024

E da lì ci sono abbonati e fan un pezzo Si sono detti che forse non dovremmo aspettare così tanto per scoprire queste due nuove stagioni. In effetti, se le due stagioni venissero girate contemporaneamente, ciò potrebbe portare Netflix a ridurre il periodo di trasmissione tra le due. Alla luce della portata di questa affermazione, Prasad Mayweather ha dovuto riprendere il controllo delle comunicazioni fornendo alcuni chiarimenti. Come ha rivelato un altro post sul social network X (ex Twitter), l’attore ha solo speculato su questo servizio fotografico uno dopo l’altro durante la sua recente intervista. Di conseguenza, Netflix non ha ancora deciso nulla: sì, è possibile che il colosso americano prenda questa decisione ma dovremo attendere la conferma adeguata prima di poterne gioire completamente.