Angèle: “Mi piacciono i ragazzi quanto le ragazze”

In questa intervista pubblicata il 31 gennaio, la pop star belga si confida su diversi argomenti intimi, in particolare sulla sua vita amorosa.

Nell’agosto 2020, l’artista di Bruxelles ha rivelato la sua bisessualità tramite un post su Instagram, che all’epoca ha fatto molto discutere. Da allora, la cantante è diventata una vera e propria icona per la comunità LGBTQ+.

Su Vogue, Angèle parla del suo orientamento sessuale. “Il rapporto con il mio erotismo e la mia sessualità è cambiato radicalmente”dice, riconoscendo che la sua educazione – in un istituto privato relativamente rigoroso – ha fortemente influenzato le sue idee in quel momento.

L’artista conferma di aver sentito un’attrazione per le ragazze all’età di 13 anni, cosa che ha fatto. “All’inizio, essere attraente per le ragazze era qualcosa che, ovviamente, ho soppresso. Ma essendo bi, potrebbe anche andar bene per me il fatto di essere molto attratto dai ragazzi, perché mi piacciono tanto i ragazzi quanto le ragazze. Era più facile nasconderlo, beh nascondermelo.

Alla domanda sulla sua attuale situazione amorosa, Translator il tuo swing cosa Calcia rapidamente al tocco. “Questo, non voglio più rispondere… Perché la mia visione della coppia è cambiata così tanto (…) A questo punto della mia vita, non lo considero più un legame essenzialmente esclusivo. Sono più in sintonia con l’idea di poligamia, Continua e rimani evasivo.

Per quanto riguarda il futuro, Angel non sembra pronto per mettere su famiglia. L’artista ha persino ammesso di sentirsi ansioso al pensiero di avere figli. “Risiederò tra cinque anni”e concluso.