Ecco come sono l’uomo e la donna perfetti secondo l’intelligenza artificiale (foto)

Grazie a uno studio condotto dall’organizzazione “Il Progetto Bulimia” L’intelligenza artificiale (AI) ci fa immaginare il suo concetto di uomo o donna fisicamente perfetti.

Sulla base di un miliardo di foto raccolte sui social network, sistemi di intelligenza artificiale Dall-E 2, prevalenza stabile et al Viaggio Med Sono stati in grado di calcolare e formare una rappresentazione corporea ideale. Ecco alcuni esempi:

La perfezione umana secondo AI © The Bulimia Project

La perfezione umana secondo AI © The Bulimia Project

La perfezione umana secondo AI © The Bulimia Project

Circa il 40% delle foto presentava un oggetto non realistico. Questo è più vero per gli uomini che per le donne. Amnesty International “a metà viaggio” Do risultati lontani dalla realtà. “Le donne erano molto piccole. Per quanto riguarda gli uomini, sembravano tutti versioni photoshoppate di bodybuilder”. Forse questa tendenza di corpi irrealistici è dovuta alle tante foto ritoccate sui social network.

I risultati ottenuti sono stati aggregati dall’AI per arrivare a questa distribuzione: il 37% delle donne ha i capelli biondi e il 30% ha gli occhi castani. Da parte degli uomini, il 67% ha i capelli castani e il 23% ha gli occhi castani. Il 47% degli uomini ha la barba. Per quanto riguarda la pigmentazione della pelle, il 53% delle donne e il 63% degli uomini hanno la cosiddetta “carnagione olivastra”, che può essere paragonata all’abbronzatura.

La perfezione umana secondo AI © The Bulimia Project

La perfezione umana secondo AI © The Bulimia Project