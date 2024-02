La guerra a Gaza: Netanyahu si prepara all'attentato a Rafah

Benjamin Netanyahu insiste e firma. Sabato sera, in risposta alle pressioni internazionali per impedire che l’esercito israeliano invada Rafah e provochi una catastrofe umanitaria, il primo ministro israeliano abbia avvertito: “Non ci arrenderemo sotto alcuna pressione”.

Questa città, situata vicino al confine egiziano, ospita, nelle condizioni più buie, più di un milione di palestinesi in campi di tela, dal freddo e dalla pioggia. Per evitare che questa situazione già tragica peggiori, è stata formata una vera coalizione internazionale, che comprende Stati Uniti, Francia, Paesi del Golfo, Egitto e Giordania, invitando Israele a non avviare un’operazione del genere.

Sii forte, Hamas

Attualmente il primo ministro israeliano rifiuta categoricamente di arrendersi. Ha spiegato: “Coloro che vogliono impedirci di lavorare a Rafah in realtà ci dicono: perdete la guerra e non permetterò che ciò accada”. Dopo il bombardamento del nord della Striscia di Gaza e l'attacco al sud, soprattutto a Khan Yunis, Rafah è diventata per l'esercito israeliano l'ultima roccaforte di Hamas, dove si è radunato il grosso delle forze militari e dei leader islamici.

“Non lasceremo intatto un quarto delle brigate di Hamas” a Rafah, ha sottolineato il primo ministro, che intende ottenere una “vittoria completa” sul movimento islamico che è al potere nella Striscia di Gaza dal 2007. Meglio ancora, ha ha avvertito che anche se si raggiungesse un accordo… Liberando i 134 ostaggi detenuti da Hamas, si è deciso di attaccare Rafah.

Piano di evacuazione

Nel tentativo di rassicurarlo, ha confermato che ordinerà all'esercito israeliano di entrare in battaglia solo quando sarà stato elaborato un piano per evacuare i profughi da Rafah. Come sottolineano i commentatori militari israeliani, il Primo Ministro non ha fissato un calendario specifico per il suo piano d’azione. Organizzare un’operazione del genere che coinvolge centinaia di migliaia di civili richiederà probabilmente del tempo.

Inoltre, per effettuare un attacco, l'esercito dovrà richiamare numerosi riservisti, mobilitati all'inizio della guerra prima di essere rilasciati nelle ultime settimane. Nei giorni scorsi sono stati inviati rinforzi dalle reclute dispiegate nella Striscia di Gaza al confine settentrionale di fronte al Libano, mentre gli scontri con Hezbollah rischiano da un momento all'altro di trasformarsi in una guerra su larga scala.

Sul fronte internazionale, Netanyahu si rende conto che la sua intransigenza nei confronti di Rafah potrebbe costargli caro. Gli americani, dai quali Israele dipende più che mai per il rifornimento di armi e munizioni, sono stati molto chiari su questo tema.

Intervista tesa con Biden

Il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha avvertito sabato che “l'amministrazione americana non sosterrà l'invasione israeliana di Rafah finché non sarà presentato un piano credibile per evacuare quest'area, abitata da più di un milione di palestinesi”. Durante un incontro con il presidente israeliano Isaac Herzog alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

Giovedì, durante un’intervista telefonica con Benjamin Netanyahu, che i media israeliani hanno descritto come “particolarmente tesa”, Joe Biden ha chiesto le stesse garanzie di sicurezza per i rifugiati di Rafah.

“Disastro umanitario”

La questione è stata sollevata anche sabato sera durante una conversazione tra Emmanuel Macron e il presidente egiziano Abdel Fattah El-Sisi. In un comunicato stampa diffuso dall'Eliseo si legge: “I due presidenti hanno espresso la loro forte opposizione all'attacco israeliano a Rafah, che porterebbe ad una catastrofe umanitaria di nuova portata”.

Resta da vedere se il Primo Ministro lo ignorerà. La retorica categorica da lui adottata tende a ridurre i suoi margini di manovra, anche nei confronti dell'opinione pubblica.