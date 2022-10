Ecco come sarebbe la Kardashian senza la chirurgia plastica

Che si tratti di Kim Kardashian, Kendall Jenner o Kourtney Kardashian, i famosi membri della famiglia americana non si sono mai nascosti dopo essersi rivolti alla chirurgia plastica. Oggi, un video che rivela come potrebbe essere una normale famiglia Kardashian sta diventando virale su TikTok. Utilizzando la tecnologia dell’intelligenza artificiale e il software grafico, gli YouTuber australiani Vandahood Live sono stati in grado di filmare Kim, Khloé, Kourtney, Kylie e Kris come se non avessero subito il bisturi di un chirurgo. Hanno spiegato: “Ci è voluta un’intera settimana per farlo. Abbiamo anche dovuto adottare un approccio diverso per ogni membro della famiglia, poiché tutti hanno subito diversi cambiamenti nel corso degli anni”.

Per arrivare a tale conclusione, le emittenti si sono affidate alle riprese registrate l’anno scorso nello speciale “Keeping Up With the Kardashians”. Il risultato finale è a dir poco sorprendente, soprattutto perché i veri estratti dello spettacolo sono stati posizionati accanto alla versione rimasterizzata per consentire agli utenti di Internet di vedere meglio i cambiamenti. “Nei commenti, le persone sono entrate in una discussione sull’influenza della famiglia Kardashian, ma per noi non era così profonda, era solo per intrattenimento”, ha aggiunto lo YouTuber.