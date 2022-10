La rischiosa avventura multimilionaria di Meghan e Harry si preannuncia disastrosa

popolo e re

I Sussex possono correre direttamente contro il muro.

Da un problema all’altro. Le vite di Meghan Markle e del principe Harry sono tutt’altro che tranquille, nonostante il loro ritorno negli Stati Uniti. E questa volta, il lato business è quello che pizzica la scarpa.

” finora “

Sostenendo a malapena “Sussexette”, il Duca e la Duchessa legavano collane XXL con catene. L’affare più promettente? che ha firmato con Netflix per produrre la serie di docu clear. Prezzo dell’operazione? Circa 125 milioni di dollari. Ma finora la tensione da parte di Montecito è arrivata al limite e non è detto che il principe “in preda al panico”. “Le loro richieste di cambiamenti in una serie che porterà loro milioni di persone sono palesi e se ne pentono”.L’esperto di Kings Duncan Larcombe dice: Secondo lui, i Sussex si rendono conto che lo sono “Sono andato troppo lontano”. “Penso che Meghan e Harry stiano guardando tutte le micce che hanno acceso e si stiano chiedendo come diavolo faranno a fermare l’esplosione”., Ha aggiunto. Il figlio di Carlo III è stato afflitto da dubbi dalla morte di Elisabetta II l’8 settembre e spingerà per una successiva uscita di questo film di successo su Netflix.