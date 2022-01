Selon Muriel Robin, Pierre Palmade aurait du mal avec la vie : “Il se met en danger donc on a peur”

Ce mardi 25 janvier, Muriel Robin était invitée dans l’émission “Chez Jordan” di Télé-Loisirs. Pour l’occasione, l’humoriste est revenue sur la relazione qui l’unit avec son ami Pierre Palmade. Elle a avoué qu’elle était très inquiète pour ce dernier car il traverserait une phase difficile. “Il se met en hazard donc bien sûr, on a peur.”

Les deux humoristes se sont rencontrés en 1988 sul plateau de l’émission “La classe” et ont depuis lors conservé un lien très fort. Si Muriel Robin est sur le devant de la scène ces dernières années en multipliant les projets, ce n’est pas le cas de son comparse qui se fait lui plus rare. “Je l’aime tout le temps! Je l’aime depuis 1988. Je l’aime avec ses hauts, avec ses bas. Su un tous les deux changé. Il a fait un gros travail sur lui, Pierre. Ce qui fait que notre histoire a pu durer”, explique-t-elle dans un premier temps avant de poursuivre.” Il m’a fait peur, oui, beaucoup. Il se met en Danger donc bien sûr, on a peur. Il s’en sort moins bien que moi parce que je ne suis pas seule, je ne suis plus seule. Quand on a ce mal de vivre, et je ne pourrais pas savoir si le sien est plus lourd que le mien, ça ne se mesure pas, mais quand on a quelqu’un ça à ses côtés, c’est différent.”

Le 10 janvier dernier, Muriel Robin avait déjà expliqué que Pierre Palmade ne se portait pas bien. “C’est dur… Il a du mal avec la vie… Il s’en sort un peu moins bien que moi. Ça me bouleverse parce que, vraiment, il mériterait des momenti de bonheur. Je l’aime, c’est tout ce que je peux dire.Ça, il le sait”, avait-elle confié dans l’émission “En aparté” de Canal+.