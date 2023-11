Ecco come risparmiare sul budget per gli acquisti utilizzando il metodo IMC

Lo è anche Lauren Sokiasian

Oggi i prezzi nei supermercati sono molto alti. Per continuare a fare acquisti senza prosciugare il budget, il metodo IMC può aiutarti.

Con l’inflazione attuale, devi gestire bene il tuo budget per evitare di finire in rosso. E tra i prezzi dell’energia, del carburante e perfino dei generi alimentari, non è sempre facile trovarli. Secondo Charlotte, che ha un account Instagram con il nome @organizen_green_mama, il metodo IMC può far risparmiare “tra 30 e 50 euro a settimana” sul budget per la spesa.

Metodo IMC: cos’è?

Questo metodo è molto semplice da implementare ed è adatto a tutte le famiglie. “Si tratta di bilanciare il budget alimentare rispettando questi tre passaggi su base settimanale (o in base alla frequenza degli acquisti)”, spiega Charlotte al Journal des Femmes.

Ecco come farlo:

Inventario: fai il punto sul cibo che abbiamo lasciato nel frigorifero, nel congelatore, negli armadi e nei cestini di frutta e verdura.

Menu: in base al tuo inventario, prepara i pasti per la settimana.

Spesa: prepara la lista della spesa, annotando solo gli ingredienti che mancano per preparare le varie ricette.

In questo modo evitiamo di acquistare cose di cui non abbiamo bisogno, il che fa risparmiare denaro ma evita anche gli sprechi. “Il risparmio può variare dal 25 a oltre il 50%, a seconda della famiglia”, afferma Charlotte. Dipende dal numero dei componenti della famiglia e dalle abitudini alimentari.