Principe Harry: questa vergognosa malattia che lo ha segnato per tutta la vita

Mostra riepilogo

Nascondi riepilogo



Il principe Harry si riprenderà dalle sue ferite mentali? Per diversi anni ha sopportato articoli in qualche modo denigratori da Lo Specchio Quotidiano. Ma ora ne ha avuto abbastanza e fa causa ogni giorno! La rivelazione è quindi collegata durante il processo!

Il principe Harry fa causa alla Corte Suprema di Giustizia!

Dal 1996 al 2010, il Daily Mirror sembrava perseguitare il principe Harry. In effetti, la serie di articoli quotidiani ad essa correlati. E la maggior parte di loro non dice niente di buono! Di offuscato notevolmente la sua reputazione.

Alla ricerca della giustizia, il principe Harry cerca uno dei più alti poteri della sua nazione. che esso Corte Suprema di Giustizia che si occupa solo di questioni della massima importanza. Dal 6 giugno 2023, le due parti stanno conducendo una feroce battaglia legale!

Sempre secondo il duca di Sussex, il giornale utilizzava metodi illegali per raccogliere informazioni. Peggio ancora, il principe Harry si rammarica di un’operazione di spionaggio hack telefonico ! Riuscirà a vincere o no? Resta tutto da sapere!

leggere

Amandine Pellissard svela le prime foto della sua splendida casa, “Villa in Dubai”



Per ore e ore, il marito di Meghan Markle evoca tutti i suoi cari al pub. Secondo lui, il tabloid lo avrebbe “Ha avuto un impatto sostenibile su tutti gli aspetti della sua vita”. Aggiunge uno strato dicendo: “Mi sentivo come se non potessi fidarmi di nessuno, il che era una sensazione orribile, specialmente in così giovane età.”.

Questa informazione sta migliorando rispetto alla sua adolescenza!

In tutta la sua giovinezza, il principe Harry aveva vissuto in a “Grande paranoia” ! Questo si è quasi rivelato migliore dei rapporti che aveva con chi gli era vicino. In particolare, torna a una delle sue storie coniugali con Chelsy Davy.

Quando i due erano ancora insieme, il principe Harry si è fidanzato Conta dei globuli bianchi. La malattia, sebbene non grave, influisce notevolmente sulla sua sanità mentale. Ovviamente, la famiglia reale ha cercato di nascondere questo evento. Ma le informazioni stanno ancora trapelando!

Il Daily Mail riporta la mononucleosi nel duca di Sussex. Secondo questo diario, stava per contrarsi “malattia del bacio”. Questo è un altro nome per l’infezione. Dopo che l’articolo è stato pubblicato, il principe Harry si è trovato vittima di Molti bullismo a scuola.

Anni dopo l’incidente, durante il processo, il fratello minore di Lady Diana è tornato fin qui Storia sfortunata. Nelle sue stesse parole: “Sembrava che l’intera scuola lo sapesse, nessuno voleva più avvicinarsi a me. Dopo che sono diventato il bersaglio del ridicolo, ero terribilmente infelice”..

leggere

CAF: Attenzione al possibile divieto di questo aiuto essenziale a più di 20 milioni di francesi



Il principe Harry vincerà la sua causa?

Il processo del principe Harry inizia male con un enorme ritardo di un’intera giornata. Secondo lui, avrebbe trascorso la giornata con sua figlia per il suo compleanno. comunque, il Il procedimento giudiziario è proseguito Domani. Inoltre, il duca di Sussex ha svuotato la sua borsa e ha raddoppiato le accuse.

Al momento, nessuno può prevedere chi sarà il vincitore di questa prova. Tuttavia, indicano lo stato della rivista notizie dal mondo. Questo altro tabloid ha dovuto chiudere dopo la causa contro di esso Un’altra famiglia reale ! Caso da seguire!