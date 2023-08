Jennifer Aniston: Con questo trattamento a base di sperma ha cercato di sembrare più giovane

Il tè agli escrementi di panda, la maschera alla placenta di pecora di Victoria Beckham, il laser insanguinato “vampire lift” di Kim Kardashian… I trattamenti di bellezza e disintossicanti offerti dalle star a volte sono sgradevoli. Anche Jennifer Aniston rientra in questa categoria.

“Sei serio?”

Intervistato da giornale di Wall Streetattrice amici Ha catturato senza tabù, dalla sua vita da single alle pressioni di Hollywood dopo una certa età. In particolare, ha svelato la sua esilarante routine anti-età. Si scopre che gli ex coniugi Brad Pitt e Justin Theroux hanno provato un trattamento a base di sperma di salmone per ridurre rughe e zampe di gallina.

La mia prima reazione è stata chiedergli: sei serio? Ma come si ottiene lo sperma di salmone?Ho chiamato l’estetista che mi ha consigliato questo trattamento particolarmente edificante in Corea. “Non so se abbia avuto qualche effetto.”, ammette prontamente l’attrice 54enne. Oggi Jennifer Aniston crede di aver trovato un trattamento più efficace dello sperma: le iniezioni di peptidi. “Lui è Penso che questo sia il futuro.”si legge nell’intervista.