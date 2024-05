Sony potrebbe pagare 1 miliardo di dollari per il catalogo musicale dei Queen

L’accordo includerà anche i diritti di merchandising.

Attualmente, il catalogo musicale dei Queen, che include i successi “Bohemian Rhapsody”, “Don’t Stop Me Now”, “Another One Bites the Dust” e “We Will Rock You”, è di proprietà dei membri della band Brian May, Roger Taylor, John Deacon, nonché dagli amministratori immobiliari del famoso cantante Freddie Mercury. Queen Productions Ltd ha registrato un fatturato di 40,9 milioni di sterline (circa 48 milioni di euro) nell’anno finanziario terminato a settembre 2022.

Il valore dei cataloghi musicali è aumentato notevolmente negli ultimi anni, soprattutto grazie alla crescita dei servizi di streaming a pagamento. Gli artisti scelgono sempre più di monetizzare il proprio catalogo vendendolo agli investitori. All’inizio di quest’anno, Sony ha acquisito la metà del catalogo musicale della pop star americana Michael Jackson dai suoi amministratori immobiliari per almeno 600 milioni di dollari, secondo quanto riportato dai media. Nel 2022, il cantautore americano Bob Dylan ha venduto le sue registrazioni a Sony.