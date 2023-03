Jennifer Aniston sulle critiche a ‘Friends’: ‘Forse avremmo dovuto pensarci di più’ | la gente

L’attrice americana Jennifer Aniston, che recita con il fidanzato Adam Sandler in “Murder Mystery 2”, una commedia poliziesca con un cast internazionale, ha affermato che “il mondo ha bisogno di umorismo”, in particolare gli Stati Uniti “divisi”. Nel corso di un’intervista a Parigi, la celebre attrice 54enne è tornata anche sulle attuali critiche rivolte alla serie “Friends”.

“La commedia si è evoluta e i film sono cambiati. Ora è un po’ difficile perché devi stare molto attento, il che rende molto difficile per gli attori, perché la bellezza della commedia è ridere di te stesso, ridere della vita”, ha detto l’attrice. sviluppato durante una tavola rotonda con i giornalisti a Parigi per presentare il film.

Poi ha esclamato: “Il mondo ha bisogno di umorismo! Non dovresti prenderti così sul serio. Soprattutto negli Stati Uniti. Tutti sono così divisi”.

Penseresti che una serie TV come Friends, che divenne un grande successo negli anni ’90 e lanciò la carriera di Jennifer Aniston, non sarebbe possibile oggi con la stessa sceneggiatura. “C’è un’intera nuova generazione, ragazzi che ora guardano episodi di ‘Friends’ e lo trovano offensivo”, ha spiegato, riferendosi alla regia di “Wake Up”.

“Non lo so… tutti trovano sempre qualcosa di offensivo” in questi giorni, sospira l’attrice. Tuttavia, “Friends” ha affrontato anche argomenti come l’omosessualità in modo aperto e comprensivo, sempre sotto un prisma umoristico. “C’erano cose che non erano previste e cose a cui probabilmente avremmo dovuto pensare di più”, ammette Aniston. “Ma non c’era la stessa sensibilità di oggi.”

Jennifer Aniston e Adam Sandler guardano “Murder Mystery 2” © Scott Yamano / Netflix © 2023



Adam Sandler interviene con una svolta umoristica: “Sai cos’altro è cambiato nei fumetti? Guardaroba”. “Ricordi quando abbiamo iniziato a fare fumetti?” Piccolo budget, come “fai quello che puoi con esso”. E ora vogliono che sembriamo fighi. “Ci stiamo lavorando di più”, aggiunge con una risata. READ Charlene di Monaco rende un commovente omaggio a Elisabetta II, ma i dettagli sono sorprendenti

Americani confusi

Per “Murder Mystery 2”, Aniston e Sandler non si travestono solo da turisti, ma si comportano come americani perplessi. È la formula del film: “Siamo due pesci fuor d’acqua”, commenta la Aniston. “Murder Mystery” è arrivato su Netflix quando è uscito nel 2019, seguendo le avventure di un detective della polizia che riceve un aiuto inaspettato da sua moglie, una parrucchiera, per risolvere un caso.

Incoraggiati da questo colpo di fortuna, in “Murder Mystery 2”, fondano un’agenzia investigativa che sta andando di male in peggio. Fino al rapimento dell’amico di un Maharaja, un milionario (l’attore britannico Adeel Akhtar) permette loro di recarsi a Parigi e intraprendere nuove avventure.

Aniston e Sandler possono sembrare due “gringos” sprovveduti sullo schermo, ma nessun dettaglio è sfuggito loro quando si è trattato della produzione del film, come confermato dagli attori francesi Danny Bon e Melanie Laurent, anch’essi nel cast.

“Ci sono scrittori che lavorano alla sceneggiatura durante le riprese. A volte ho ricevuto le sceneggiature alle 22:00 del giorno successivo (…) è meglio che sentire ‘Stiamo tagliando! Esulta Danny Bon, che incarna un poliziotto francese anche un po’ sconvolto.Melanie Laurent aggiunge: “A volte, quando scattiamo foto con famosi attori americani, abbiamo paura di rimanere delusi. Ma sono così carini, è un regalo lavorare con loro”.

Leggi anche

Lisa Kudrow affronta il suo “vero corpo” in “Friends”: “Pensavo di essere magra”

È morto il padre di Jennifer Aniston: la star gli rende un tenero omaggio