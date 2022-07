‘Your Fake Sister’: Joey Hallyday attaccata sui suoi social, risponde

Venerdì 29 luglio 2022, Joy Hallyday, una delle figlie di Johnny Hallyday, ha pubblicato una sua foto con sua sorella sul suo account Instagram. Purtroppo il post ha alimentato l’odio dell’utente che gli ha inviato un messaggio inappropriato: “La tua finta sorella non ha gli stessi genitori vietnamiti di tuo padre, tu non hai lo stesso sangue o DNA. Vai ad aiutare i tuoi genitori in Vietnam invece di mostrare vitalitàJoy Hallyday non la lasciò andare e rispose alla lettera con:nessun amico nSe ora il commento viene cancellato, gli utenti del social network continuano a difendere la ragazza.

I netizen vengono in sua difesa

“Siamo a spese di una ragazza di 14 anni, e tutti questi messaggi grossolani sono inaccettabili… Non importa se la famiglia Halliday ci piace o no, ma dovremmo almeno essere educati e maturi, soprattutto quando siamo adulti‘, scrive un utente all’interno del post. Un altro condivide questo commento:I legami del cuore a volte sono più importanti dei legami di sangue! Voi due sorelle piene d’amore tra voi due genitori che vi hanno dato tanto amore! Punto! Alcuni non sono molto fortunati e a volte si arrabbiano, non tenerne conto e approfittare di ciò che la vita ti ha dato!“.



© INSTAGRAM / j0yhallyday



“Patetico e imbarazzante”

Nel complesso, per rispondere a tutte le persone che le fanno recensioni negative, Joy Hallyday ha deciso di spargere qualche parola sulla storia. “Pensi di conoscere tutta la mia vita, la mia famiglia o chi ama chi. Patetico e imbarazzante. Dimostra che credi davvero in tutto ciò che leggi su Internet”. messaggio ricevuto.

