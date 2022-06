Promozioni, ricerca del miglior prezzo, …: il piano di battaglia dei supermercati per cercare di contrastare l’aumento dei prezzi

L’inflazione sta guadagnando terreno quasi ogni giorno in Belgio e nel mondo e tutte le spese quotidiane ne risentono. Basta fare la spesa al supermercato per ottenere l’aumento dei prezzi di quasi tutti i prodotti. Ma in un settore così competitivo, ogni brand dovrebbe cercare di limitare il più possibile questo aumento per mantenere i propri clienti e fatturato. Per farlo bisogna ovviamente essere creativi, anche se oggi è impossibile non aumentare i prezzi, anche quando prometti i prezzi migliori, come Colruyt. Una promessa che richiede più lavoro che mai. “Abbiamo circa 120 persone che raccolgono i prezzi online e nei negozi fisici dei nostri concorrenti per adattare i nostri prezzi se necessario. Ciò significa anche che Colruyt non fissa i prezzi, ma tiene traccia dei prezzi della concorrenza.afferma Natalie Roysen, portavoce del Gruppo Colruyt. Per quanto riguarda gli effetti dell’inflazione e dei rialzi dei prezzi, situazioni eccezionali richiedono misure eccezionali. Nel nostro rapporto con i nostri fornitori, essere in grado di offrire i migliori prezzi ai nostri clienti significa anche poter ottenere le migliori condizioni dai nostri fornitori. Stiamo monitorando la situazione da vicino, e anche loro. Se necessario, entriamo in consultazioni costruttive con loro. Stiamo anche cercando alternative con loro. Ma crediamo sia nostro dovere sociale poter offrire un’ampia gamma di prodotti a prezzi competitivi.“

Un dovere sociale, ma è anche una spesa che fa la concorrenza perché Colruyt lavora con fornitori diversi per ogni tipologia di prodotto, e quindi sceglie quello più economico. “Siamo anche produttori attraverso la nostra divisione Fine Food. Quindi risentiamo anche dell’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime. Rimaniamo quindi critici nei confronti degli aumenti di prezzo richiesti. Se risulta irragionevole rispetto al mercato, non lo accettiamo‘, continua.

(…)