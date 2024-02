Amazon ha deciso di offrire i giocattoli LEGO in sconto questo fine settimana grazie ad una promozione del -50% sul tuo secondo acquisto!

I giocattoli LEGO sono in vendita su Amazon e saranno una manna per il portafoglio di chiunque cerchi un regalo carino da fare a San Valentino. Dalla fantastica Ferrari Daytona SP3 al Castello di Himeji, inclusi i set Star Wars, Disney, Mario e LEGO Icons, c'è molto tra cui scegliere!

Amazon ha deciso di darvi una mano poco prima di San Valentino con una selezione di LEGO a prezzi scontati grazie ad un'offerta davvero interessante.

Trova il set LEGO con uno sconto del 50% sul secondo pezzo acquistato su Amazon

La promozione è semplice: per l'acquisto di due pezzi LEGO il prezzo più conveniente è del -50%. La cosa bella è che gli sconti sono già attivi, permettendoti di risparmiare al massimo.

Per farti un esempio:

E Lego La Grande Onda di Hokusai Viene venduto a 85,99 € anziché 99,99 € (-14 €)

Viene venduto a 85,99 € anziché 99,99 € (-14 €) E Lego Castello di Himeji A 124,99 € invece di 159,99 € (-35 €)

A 124,99 € invece di 159,99 € (-35 €) Anche Totale € 210,98 Invece di 259,98 euro

Oltre a questo primo sconto immediato di 49€, hai diritto al -50% sulla Grande Onda che porta Totale finale a € 163,99!

Questa offerta è ora disponibile e dovrebbe durare fino al 9 marzo, a meno che Amazon non cambi idea. Tuttavia, poiché la scelta è così limitata, le scorte sicuramente non dureranno fino ad allora!

Super Mario, Star Wars, Marvel, Disney, Icone LEGO, LEGO Technic, LEGO Architecture… Vasta scelta disponibile

Dal famoso gruppo Camper Lego Da Super Mario alle icone LEGO come The Peaceful Garden o The Orchid, incl Elmo mandaloriano Da Star Wars o dal famoso LEGO Technic Ferrari Daytona SP3Ce n'è per tutti i gusti e per tutti i prezzi in questa selezione su Amazon.

Le migliori collezioni offerte

Per i regali, la cosa migliore è puntare sulle icone LEGO che hanno temi molto naturali e quindi adatte a tutti, oppure anche LEGO Architecture o LEGO Art che sono un po' più costose ma saranno dei pezzi decorativi molto carini.

I più piccoli saranno memorabili con set come la casa del film Disney Pixar Up o il film LEGO Marvel “Il mio nome è Groot”.

