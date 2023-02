“È un peccato, ma dobbiamo smetterla di dare soldi allo Stato”, “Ogni euro conta!”

Il valzer franco-belga continua. Visto il prezzo elevato del carburante, molti automobilisti hanno varcato il confine per guadagnare qualche euro sulle ricariche. In una direzione o nell’altra: prima i francesi in Belgio per far fronte alle carenze dopo i contenziosi del settore, poi i belgi in Francia per approfittare degli sconti concessi dal governo di Emmanuel Macron.

Un procedimento scaduto che però ha conseguenze ai distributori di benzina. Niente più code interminabili per le auto belghe in Francia. Questa volta dalla nostra parte del confine vediamo molte targhe francesi. E per una buona ragione: i nostri prezzi ora sono molto più allettanti.