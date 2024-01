“È successo sul mio computer!”: L'inizio del 2024 è pessimo per gli utenti di Windows 11: bug, impossibilità di installare l'aggiornamento, ecc.

L'ultimo aggiornamento per Windows 11 che porta il nome tecnico KB5034123 non è esente da difetti e sta causando frustrazione a molti utenti.

Il primo aggiornamento di Windows 11 del 2024 pone problemi

ultima versione di Windows 11, Per alcuni utenti l'installazione dell'aggiornamento cumulativo di gennaio non è riuscita e, come se non bastasse, la causa di questo problema tecnico non è ancora chiara.. Riguarda Maggio KB5034123Il problema è che il processo di installazione fallisce, in alcuni casi ripetutamente, con i soliti, ma non molto utili, codici di errore. Come ha sottolineato Windows più recente , L'unica cosa che puoi fare con questi codici di arresto è cercarli sul web e vedere se c'è qualche riferimento al problema specifico in questione, oltre alle possibili soluzioni o soluzioni. Tuttavia, in questo caso, non è stata ancora identificata alcuna causa chiara.

Segnalazioni di errori di installazione circolano in tutto il web. SU Reddit L'utente condivide: “L'ultimo aggiornamento di cui sono a conoscenza (KB5034123) si rifiuta di installarsi indipendentemente dai passaggi di risoluzione dei problemi eseguiti. Osservando la cronologia degli aggiornamenti, vedo che questo aggiornamento ha tentato di installarsi da quando è stato rilasciato e non è riuscito senza una ragione apparente.” A peggiorare le cose, Alcune persone fortunate che sono riuscite a installare l'aggiornamento di gennaio hanno scoperto che la patch causa cadute audio e anomalie. “L'ultimo aggiornamento di Windows ha rotto tutto. A volte le mie app si bloccano e il mio schermo diventa nero. Questo è successo su entrambi i computer », Possiamo leggere (ex Twitter).

La pazienza è la soluzione migliore

Fonte immagine: Sunrise King (Unsplash)

Sebbene esista una soluzione a questi problemi, ovvero l'esecuzione di un aggiornamento di Windows sul posto, Possiamo solo consigliarvi di aspettare finché Microsoft non reagirà e correggerà questi numerosi inconvenienti con un nuovo aggiornamento. Anche se rinunciare all'aggiornamento cumulativo non è l'ideale, soprattutto in assenza delle ultime patch di sicurezza, al momento sembra essere l'opzione migliore. Ciò contraddice l’idea di eseguire aggiornamenti sul posto e sperare, ciecamente, che ciò risolva i problemi di installazione.

D'altra parte, È importante notare che questi problemi di installazione di Windows 11 sono stati inizialmente notati poco dopo il rilascio dell'aggiornamento di gennaio (circa due settimane fa), ma all’epoca era molto più raro. Attualmente sono più comuni.