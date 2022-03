Selon l’agenzia di stampa Reuters, Donald Trump per la causa di Hillary Clinton, figlio dell’adversaire à l’élection présidentelle américaine de 2016, et plusieurs autres Démocrates. L’ancien presidente è stato scelto da persone che hanno preso parte all’elezione in campagna in Russia.

Dans un acte d’accusation de 108 pagine déposé devant un tribunal fédéral de Floride, le sulfureux milliardaire estime que “les accusés ont malicieusement conspiré pour créer un faux récit selon lequel leur adversaireé. “. Clinton et d’autres Democrates sont accusés, entre autres, de conspiration et d’activités illégales.

Donald Trump afferma dans ces document qu’il a été “contraint d’engager des frais d’un montant à déterminer lors du procès, mais dont on sait déjà qu’ils dépassent 24 milioni di dollari et augmentent, sous de la forme” défense , d’honoraires d’avocats et de dépenses connessi”.

Christopher Steele

Parmi les accusés, il ya aussi Christopher Steele, un antico impiegato dei servizi di renseignement britanniques.

Un dossier rédigé par Steele, qui circulait déjà au sein du FBI et parmi les médias américains avant l’élection de novembre 2016, faisait état d’allégations non prouvées selon lesquelles la Russitie des Trumps sur possés . Le rapport indiquait égallement que Moscou saggiait, en coulisse, de faire perdre l’élection à Clinton, rappelle Het Laatste Nieuws. Il rapporto è stato pubblicato per i media americani nel gennaio 2017, in quel momento in cui il presidente degli Stati Uniti è stato nominato presidente degli Stati Uniti.