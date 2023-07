La scomparsa di Emile: “Le indagini possono andare avanti per anni, si passa da un bambino smarrito a un bambino rapito! La scena del crimine è l’intero villaggio”

Dato che “la complessità del caso, È stata aperta un’inchiesta giudiziaria per scoprire i motivi della scomparsa di Emile circa due settimane fa. Due giudici istruttori sono stati arrestati.

Un cambiamento insignificante quando le spazzate, organizzate con mezzi senza precedenti in Francia, non hanno prodotto nulla.

Se in un primo momento il pubblico ministero aveva dichiarato che l’apertura di un’inchiesta giudiziaria non era l’argomento del momento, martedì ha finalmente cambiato idea. Nel caso del piccolo Emile la via legale è stata aperta in “Trova le ragioni della fastidiosa scomparsa.”Che siano entrambi giudici significa che per loro sarà una prioritàJacques Fompon, generale della gendarmeria ed ex comandante della divisione di ricerca di Orleans, ha spiegato a BFM TV.

Per il generale di gendarmeria Jacques Fompon, se si apre un’inchiesta giudiziaria, è anche perché “Un’indagine che potrebbe durare diversi anni. O,Nessuno nella Procura della Repubblica può condurre un’indagine penale per diverse settimane, diversi mesi o addirittura diversi anni, come purtroppo spesso accade nel contesto di casi di scomparsa di bambini per i quali non ci sono prove conclusive‘, preoccupato il capo della gendarmeria.

Nel momento in cui le ricerche per ritrovare il piccolo Emile, scomparso sabato scorso nel piccolo villaggio di HautVernet, sono entrate in una fase più tecnica, Jacques-Charles Fomboni, ex comandante del Centro Nazionale di Addestramento della Polizia Giudiziaria della Gendarmeria, era già sorpreso perché quelli non avevano dato niente fino ad ora…

“La scena del crimine è l’intero villaggio. Riteniamo che questa indagine si sia appena spostata da una pista di un bambino scomparso a una possibile pista di un bambino rapito.”, ha decifrato Jacques-Charles Fompon, ex comandante del Centro Nazionale di Addestramento della Polizia Giudiziaria della Gendarmeria, per Spedizione Midi.

“L’indagine è ovviamente condotta nel percorso del molestatore sessuale, in questo luogo, dove tutti si conoscono, ma sembra poco plausibiledice l’ex comandante.

Fa parte delle tracce anche la premessa che un bambino possa essere investito da un veicolo e nascondere il proprio corpo da qualche parte per nascondere la tragedia. Ma anche qui contrasta con la composizione degli edifici di questo paesino dove tutti si conoscono. L’assenza di tracce o detriti sulla strada non consente, per il momento, di favorire questa ipotesi.

“Il fatto che i cani dall’immenso profumo di Saint-Hubert non abbiano trovato il bambino rimane per me molto misterioso. Perché questi cani hanno sempre ottimi risultatiha aggiunto Jacques-Charles Fompon.