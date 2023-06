Vincent Kompany andrà di nuovo in Pro League quest’estate? – Tutto il calcio

Vincent Kompany e Burnley si stanno preparando per la stagione per esibirsi in Premier League. Con una nuova iniezione di spinta fatta nella Pro League?

Manuel Benson, Anas Al-Za’rouri, Vitenho, Josh Cullen e Samuel Bastian in estate, poi Liesl Foster, Amin Al-Dakhil ed Enoch Agee in inverno: Vincent Company E non ha esitato ad attivare la vena della Jupiler Pro League per rafforzare Burnley la scorsa stagione. Un ripetitore ripetuto nelle prossime settimane? Questo è quello che si potrebbe pensare vista la promozione del club in Premier League, che dovrebbe portare nuovi rinforzi per dedicarsi al massimo livello.

Tuttavia, può accadere il contrario. Dopo i suoi primi due incantesimi in squadra, Kompany ha modellato il suo nucleo alle sue richieste e non sarà tentato di far arrabbiare il suo gruppo. In un’intervista con Gary Neville Nel suo show The Overlap, ha detto: “Non cercheremo un giocatore che sia un po’ migliore sul mercato. No, abbiamo ancora molti giocatori con spazio per crescere. Tuttavia, stiamo ancora cercando potenziali giocatori”.

Se uno dei due strike non viene squalificato, allora la tendenza è verso la stabilità per la squadra che ha sorvolato il campionato. Soprattutto quello burnley Ho già registrato tre bonifici in entrata nel mese di giugno.