I Glasgow Rangers si sono qualificati per la Champions League eliminando il PSV Eindhoven

E mercoledì sera erano in programma gli spareggi per le ultime tre squadre qualificate alla fase a gironi di Champions League. I Rangers hanno eliminato il PSV Eindhoven (0-1) e l’FC Copenhagen, che ha resistito al ritorno del Trabzonspor (0-0), accompagna il sorteggio che si terrà giovedì sera. I croati della Dinamo Zagabria sono passati alla fase a gironi eliminando i norvegesi di Bodo/Glimt dopo i tempi supplementari. E nel poster della serata, il PSV ha perso 0-1 contro i Glasgow Rangers dopo il pareggio dell’andata (2-2). Gli scozzesi, che hanno battuto l’Union Saint-Gilloise nel turno precedente, potevano contare su un gol di Colack (60esimo) per vincere il double take e passare alla fase a gironi. In assenza di Yorbi Virtsen, ancora convalescente da un’appendicectomia di fine luglio, Johan Bakayoko era della squadra olandese ma non ha giocato la partita.

Nel frattempo, il Trabzonspor turco non è riuscito a riprendersi dalla sconfitta per 2-1 nell’andata contro la capitale danese, pareggiando 0-0 in casa contro l’FC Copenhagen. Quindi, i campioni di Danimarca si stanno dirigendo verso i gironi di Champions League per la prima volta dalla stagione 2016-2017.

Nel frattempo, la Dinamo Zagabria ha messo fine ai sogni del norvegese Bodo/Glimt al suo esordio in Champions League. Ha vinto l’andata 1-0 e il club della Norvegia settentrionale ha perso nella capitale croata ai tempi supplementari (4-1 prima di mezzogiorno)

Mislav Orcic ha aperto le marcature al quarto minuto con un sinistro sotto la traversa. Bruno Petkovic raddoppia con una superba sequenza di controllo e risposta al 35′ Albert Groenebeck, capocannoniere al 70′, manda la sua squadra ai supplementari, ma i norvegesi incrinano subendo gol di Josep Drmic (117) e Peter Bokaj (120).

Così, Rangers, Copenaghen e Dinamo Zagbe si sono unite a Benfica, Maccabi Haifa e Plzen come squadre che si sono qualificate agli spareggi della fase a gironi di UEFA Champions League. Queste sei squadre sono le ultime squadre aggiunte al sorteggio che si svolgerà giovedì sera alle 18 a Istanbul. Trabzonspor ed Eindhoven si sfideranno nella Lega Europea.

Ad accompagnare i Rangers, Copenaghen, Dinamo Benfica Lisbona, Maccabi Haifa e Viktoria Plzen, che martedì hanno vinto un biglietto per la competizione europea delle regine del calcio.

Le sconfitte nelle qualificazioni saranno devolute alla Lega Europea.