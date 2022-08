E se l’iPhone 14 Pro fosse ispirato a Google Pixel 6 Pro?

Presentato lo scorso ottobre, Google Pixel 6 Pro è il miglior telefono cellulare di Alphabet. Quindi può essere facilmente paragonato all’iPhone 13 Pro, le versioni di fascia alta degli smartphone Apple. La diagonale dello schermo, per esempio 6,71 pollici su Pixel 6 Pro contro 6,7 pollici su iPhone 13 Pro Max. Ma ci sono alcune caratteristiche che mancano alla compagnia di bandiera di Cupertino.

di tra di esso, Porta USB-C naturalmente. Questo offre la possibilità di ricaricare il tuo dispositivo con lo stesso cavo delle altre periferiche, evitando il raddoppio delle apparecchiature da portare con te in movimento. Possiamo anche citare lo stato della definizione dello schermo, che arriva a Google a 1.440 x 3120 pixel per una densità di 512 ppi mentre l’iPhone 13 Pro Max ha 1.284 x 2.778 pixel per 458 ppi, che è una tacca abbastanza prominente. Un intruso dovrebbe sparire presto, a favore di un pugno come il Pixel 6 Pro.

Offerte

In termini di velocità, Apple è stata finora un punto di riferimento con i propri chip proprietari. Ma con Pixel 6 Pro, Alphabet ha fatto lo stesso con il suo processore Tensor i cui punteggi di riferimento non sono invidiabili per i suoi concorrenti iOS. Inoltre, dovresti sapere che con questo prodotto Android ne avrai il diritto 12 Vai alla RAM. Su Apple, l’iPhone 13 Pro addebita solo la metà dell’importo. Tuttavia, si dice che iPhone 14 sia ancora migliorema non abbastanza per raggiungere il pixel anche se i due sono uguali durante i test in condizioni reali.

Anche a livello di batteria, la gamma Tim Cook può prendere come esempio il 6 Pro. Le è stata infatti concessa un’autonomia di almeno un giorno con non meno di 5003 mAh di capacità mentre l’iPhone 13 Pro Max, che è il migliore offerto da Apple, è limitato a 4.352 mAh.

Prezzo: Confronta

Infine, diamo un’occhiata ai prezzi delle due falliti. Numero 899€ Per Google Pixel 6 Pro di base con 128 GB di RAM o 1159 euro (+29%) per iPhone 13 Pro (6,1 pollici) con lo stesso spazio di archiviazione. sensore di impronte digitali e 50 megapixel nella parte posteriore almeno.