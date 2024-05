E se la serie Dark Matter non fosse da perdere questo fine settimana?

E se prendessi questa strada invece di un’altra? Da qualche tempo il multiverso è al centro delle preoccupazioni dell’industria culturale. Tutto ovunque in una volta, Spider-Man nel Ragnoverso Passando per la luceQuesti mondi alternativi affascinano gli scrittori di Hollywood come altrove. Gli innovatori, a loro volta, cercano di cogliere questa opportunità, ma non tutti ottengono lo stesso successo. Va detto che il multiverso è una teoria difficilmente conciliabile. Prima che tu abbia il tempo di rendertene conto, la storia può precipitare nel caos Il magma scaturisce da confuse narrazioni, vago o peggio incoerente. La creazione di Apple TV+ mira a dimostrare che ha le carte in regola per partecipare a questo piccolo gioco e che può esplorare questo pozzo senza fondo.

Jason è un professore di fisica e padre che vive una vita tranquilla con la sua famiglia. La sua vita viene sconvolta quando viene rapito da una figura misteriosa dopo una serata ubriaca. Si risveglierà in un mondo strano, dove i suoi cari sono scomparsi e dove la sua vita è completamente diversa. Jason è stato catapultato in una realtà alternativa alla sua e scopre una vita modellata dalle scelte di qualcun altro. Nel casting, Joel Edgerton si presenta in molteplici sfumature. Facce Jennifer Connelly, Alica Braga e Jimmi Simpson Sotto il movente Blake Crouch è l’autore del romanzo Chi ha ispirato la serie e chi funge da showrunner.

Con se…

agli eventi catastrofici che spesso accompagnano le esplorazioni del multiverso, Materia oscura Preferisce una storia intima. Nei suoi momenti di apertura, la serie di Blake Crouch si concentra su… Rappresentazione di una vita monotona Uno scienziato una volta promise grandi cose e allo stesso tempo estraeva abilmente indizi su ciò che il futuro riservava ai suoi eroi. Se gli spettatori esperti non saranno sorpresi dalla piega che hanno preso le cose – almeno nei primi episodi – Materia oscura Ha saputo affascinare grazie alla scoperta del concetto di tutte le possibilità. In linea con costellazione, Materia oscura È un’elegante opera di fantascienza che definisce Giocoleria tra fisica e filosofia Per dare vita alla sua storia multiversale.

Se il dispositivo è lento ad avviarsi, questo sarà necessario Due puntate per andare a fondo della questioneRiesce facilmente a stendere una trama labirintica nella quale ci piace perderci. La sovrapposizione dei mondi teorizzata da Everett rappresenta un’opportunità Chiedere alla gente. Cosa ci rende ciò che siamo? Quali scelte determinano il nostro futuro? Tra determinismo e probabilità, illustrati da una scrittura attenta.

Eppure, a volte Materia oscura Salta così tanto i temi della carne e del sangue che non risalta davvero. La serie A volte gli manca il cuore, ma batte i fan della fantascienza. Lo perdoniamo facilmente e potrebbe non esserci mai un’altra versione di noi. Un’altra versione di noi che senza dubbio si è persa questa serie immeritevole, si sbagliava.

Dopo quattro episodi diventa chiaro questo Materia oscura Ha molto da offrire. Il suo inizio lento nasconde una miriade di colpi di scena che non vediamo l’ora di scoprire. Piace costellazione, silo O tagliare, l’ultima novità del catalogo Apple TV+, sa come rendersi attraente. La piattaforma dimostra ancora una volta che le esigenze che pone su questi prodotti (tutti originali) ripagano.

Scopri la materia oscura su Apple TV+