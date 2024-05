Rinnovo dell’avviso di sciopero all’ospedale Sartain in attesa del colloquio con la Società di Riabilitazione

Quasi 6 ore. Così sono proseguite le discussioni tra i rappresentanti venerdì 24 maggio Compagnia di telecomunicazioni saudita All’Ospedale Sartine, l’attuale direttore ad interim è Olivier Miro. Dopo lo sciopero lanciato martedì scorso dal personale dell’ospedale, senza un direttore a tempo pieno da un anno e in attesa dell’approvazione da parte dell’ospedaleARS (Agenzia Sanitaria Regionale) in Corsica Per garantire la realizzazione dei progetti, il direttore ad interim ha proposto un colloquio presso l’STC, con inizio alle 11:30 e termine alle 17:17. “I membri del comitato tecnico specializzato hanno concordato con il direttore ad interim su tutti i punti. L’unica cosa che costituiva un problema era la presenza del regista 5 giorni a settimana “, ha detto Letitia Javel, portavoce del Consiglio di transizione del sud. Non era presente nessun funzionario dell’ARS Sartain Durante questo incontro. L’attuale direttore ad interim dell’ospedale, il cui contratto scade a giugno, ha dovuto discutere da solo con cinque membri della delegazione del Consiglio di transizione del Sud e fungere da interlocutore telefonico tra loro e l’autorità sanitaria. “L’ARS non ha mandato nessuno a rappresentarli. Questo è così irrispettoso che è lei a dover dare la risposta principale, quindi spetta a lei assumersi la responsabilità. Olivier Mirò si è trovato da solo a discutere con noi anche se non è uno dei decisoriLo hanno notato i rappresentanti del Consiglio di transizione meridionale presso l’ospedale.

L’ARS ha comunque autorizzato Olivier Miro ad annunciare la posizione di addetto contrattuale in attesa dell’allenatore. Tuttavia, martedì 28 maggio, JTS dovrà discutere con loro in videoconferenza le modalità di finanziamento per la posizione di Addetto Contrattuale che sarà responsabile della componente finanziaria. READ Un nuovo studio rivela che l'acqua dell'oceano proverrà dagli asteroidi L’agenda di sicurezza è stata convalidata Se a questo punto rimangono molti interrogativi su chi assumerà in futuro le redini dell’ospedale, per quanto riguarda la sicurezza dell’istituzione, tutto è stato convalidato da Olivier Miro (programma di lavoro, creazione di un preventivo e scelta delle aziende) come promesso dal suo predecessore. “Inizialmente abbiamo bisogno che un rappresentante contrattuale sia presente 5 giorni a settimana, sarebbe davvero positivo. Olivier Mirò si è impegnato a restare fino alla fine di agosto, alle stesse condizioni, di persona due giorni alla settimana. Speriamo che nel frattempo arrivi l’add-on. Anche se il nostro obiettivo resta quello di avere un allenatore tutto l’anno e mai di essere in co-gestione con il CH Ajaccio“.

Pertanto non tutti i dipendenti del Centro Ospedaliero entreranno in sciopero da lunedì come indicato giovedì. “Prolungheremo il preavviso di sciopero fino a martedì alle 19,30, in attesa del video programmato con ARS alle 14.“, secondo il Consiglio di transizione meridionale.

