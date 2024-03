Derek è triste. Supponiamo invece che la stringa L'ispettore DerekPerché l'attore Horst Tapert che interpretava il personaggio è morto nel 2008. Fritz Weber è morto infatti all'età di 82 anni. Ha interpretato l'ispettore Harry Klein, l'eterno aiutante di Derek che non lo ha mai lasciato, ruolo che ha interpretato dal 1966 al 1998. Era già nella serie autorizzato Girato in bianco e nero, da cui è poi nato L'ispettore Derek Dal 1974.

In totale, Fritz Weber ha interpretato questo ruolo in 66 episodi della serie autorizzato E 281 n L'ispettore Derek.

La serie è stata condannata a causa del passato nazista di Horst Taber

La serie, trasmessa in Germania ma anche all'estero, tra cui Francia e Belgio, ha perso la sua aura nel 2013 quando il quotidiano ha annunciato Frankfurter Allgemeine Zeitung Rivelare una parte oscura della vita di Horst Taber, l'attore principale. Il suo passato nazista lo ha sopraffatto. Ha prestato servizio nelle Waffen-SS da quando aveva 19 anni. Aveva combattuto sul fronte orientale, dove la divisione in cui era integrato si era macchiata di assassinio di prigionieri e civili e di distruzione e saccheggio di villaggi.

Fritz Weber non era soddisfatto delle due serie sopra citate. È apparso anche in 251 episodi della serie tedesca Um Himmels Willen dal 2022. Dal 2007 al 2017, nella serie Murder in High Society, in cui interpreta il ruolo di uno psichiatra che indaga su sua figlia sugli omicidi commessi, così come il nome della serie. Si riferisce a questo, nell'alta società tedesca.

Una quarantina tra film e telefilm

È apparso anche in una ventina di film per la televisione e in diversi lungometraggi per il cinema. Scommetti su questi: Il crimine dell'Orient Express Nel 2001, discoteca Nel 1972 e L'ultimo conflitto Di Luc Besson nel 1983.

Nel 2021, Fritz Weber è stato ricoverato in terapia intensiva per diversi mesi, trascorrendo in parte in coma, a causa di un cancro alla pelle. Nel 2022 è stato annunciato che era in remissione. Sua moglie ha detto che è morto nel sonno a Ober Beren, in Germania, il 25 marzo.