La principessa Kate soffre di cancro: il principe William sta affrontando un periodo particolarmente difficile e senza precedenti

Venerdì sera, la principessa Kate ha rivelato che le è stato diagnosticato un cancro. La famiglia reale britannica si trova quindi in una situazione senza precedenti in cui due dei suoi membri più importanti, il re e la donna che diventerà la futura regina, devono combattere la malattia.

Nel Regno Unito, il fine settimana è stato incentrato sulla diagnosi di cancro della Principessa del Galles. Tutti si chiedono anche come sta il marito, il principe William, che da diversi mesi deve fare i conti con lo stress.

Devo dire che l'anno non è stato facile per il principe William: è lontano dal fratello da quasi 4 anni, e sono ancora in disaccordo. A gennaio, suo padre, re Carlo, rivelò che gli era stato diagnosticato un cancro, poco più di un anno dopo essere salito al trono. Pochi mesi dopo, è stata la volta della moglie a fare l'annuncio in un video emozionante.

Lo dice lei stessa: il sostegno di William è stato di grande aiuto durante l'intervento. Fonti vicine alla coppia confermano che sarà lui ad assumere l'incarico insieme ai loro tre figli.