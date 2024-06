Le prime meravigliose immagini della sua serie TF1 “Brocéliande”

Crediti immagine: screenshot di TF1

Ritorno alla musica? non adesso! Nolwenn Leroy muove invece i primi passi davanti alla telecamera. Il cantante ed ex vincitore di “Star Academy” è il protagonista di “Brocéliande”, la nuova serie poliziesca di TF1. Dopo Julien Doré in “Panda”, la traduttrice sullo schermo di Cassie interpreterà Fanny Legoff, una biologa stabilitasi a Parigi che ha lasciato la Bretagna dopo l’inspiegabile scomparsa della sua migliore amica quando era giovane, compreso il suo accusato. È stata l’ultima persona a vederla. Ma dopo aver ricevuto un UFO, dovrà tornare al suo passato e indagare su di esso.

Il lettore Dailymotion si sta caricando…

“Non è impossibile fare un seguito.”

“ Ho rifiutato perché non ero pronto e il momento non era quello giusto. Sono stato molto impegnato con i miei tour. Per intraprendere un progetto come questo, avevo bisogno di tempo per prepararmi e lasciare la mia zona di comfort » spiega in un’intervista ai media belgi Telepro : « Per rispetto di tutti dovevo farmi trovare pronto. Sono stato formato all’interno di un gruppo per lavorare sulle scene della serie “Brocéliande” è già stato trasmesso in Belgio su RTBF dal 21 maggio al 4 giugno, e non è stata ancora fissata una data di messa in onda su TF1. Ma in prima pagina sono ora condivise le prime immagini del romanzo in un trailer pubblicato online sui social reti” Mi sono svegliato nella foresta 20 anni fa. 20 anni vissuti nel dubbio, senza sapere se sono stato io a ferire Laura. Non ricordo più niente » si annuncia Nolwenn Leroy in questo primo teaser, tra l’indagine poliziesca e gli elementi fantastici, dove recita straordinariamente al fianco di Marie-Anne Chazelle, nel ruolo di sua madre.

“ Ho imparato la pazienza e come gestire le interazioni e ascoltare. Quando scrivi una canzone, ti senti solo. L’attore deve gestire l’altro e la sua relazione con l’altro » Nolwenn Leroy, per il quale la seconda stagione di “Brocéliande” non è ancora all’ordine del giorno, conferma: “ Se Brocéliande è un successo, non è impossibile che venga realizzato un seguito. C’è un mistero che rimane alla fine della serie “. Lui segue…